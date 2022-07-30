Кабмин на 100% увеличил нормы расходов на питание детей в 5 центрах

На 100 процентов будут повышены денежные нормы расходов на питание детей и подростков в пяти реабилитационных центрах. Соответствующее решение одобрили члены кабинета министров на своем очередном заседании.

Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков, данное решение направлено на повышение качества и улучшения рациона питания детей с ограниченными возможностями здоровья и психоневрологическими нарушениями в некоторых организациях здравоохранения.

В Чуйском областном центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Максат", Джалал-Абадском межобластном реабилитационном центре "Бакыт", Базар-Коргонском межрайонном реабилитационном центре, Детском психоневрологическом реабилитационном центре "Родничок", Реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья с опорно-двигательными возможностями города Ош денежные нормы питания в настоящее время составляют 110 сомов.

На увеличение нормы расходов на питание детей в пяти реабилитационных центрах в соответствии с Указом президента "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы" из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 11 миллионов 781 тысяча сомов.