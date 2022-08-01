"Команда танкового биатлона Минобороны КР выступит в 1 дивизионе" (видео)

Команда участников танкового биатлона Вооруженных Сил Кыргызской Республики заканчивает подготовку в Кыргызстане и направляется к месту проведения Международных армейских игр-2022.

Корреспондент vb.kg побывала на воинской проверке, которую проводил начальник главного управления боевой подготовки Министерства обороны, полковник Акылбек Шимеевич Дононбаев. Она состоялась на территории воинской части вблизи Бишкека.

Напомним, что рамках армейских международных игр в августе 2021 года сборная команда ВС КР в конкурсе "Танковый биатлон" заняла первое место во втором дивизионе из 8 команд из ближнего и дальнего зарубежья и получила право выступить в 2022 году в первом дивизионе.

"Минобороны ответственно относится к подготовке команды. Несколько видов формы заказаны для участников. Для участия в международном этапе отобраны лучшие из лучших, с разных военных частей. С 12 января по 25 февраля года на базе в/ч 20636 и 30630 проведен 1 этап, а с 10 по 31 марта года на базе УЦ "Эдельвейс" проведен 2-й этап подготовки танковых экипажей к конкурсу "Танковый биатлон-2022". Начиная с 1 апреля по настоящее время на базе УЦ "Эдельвейс" проводится третий этап подготовки. Проведение самих соревнований "Танковый биатлон-2022" запланировано на период с 2 августа 27 августа", - рассказал Акылбек Дононбаев.

Он добавил, что Минобороны рассматривает игры как составную часть подготовки специалистов для Вооруженных Сил Кыргызской Республики, поскольку и во время подготовки, и во время соревнований воины-специалисты: механики-водители, наводчики, операторы, командиры танков набираются практического опыта работы на современных машинах, знакомятся с действиями в сложных условиях экипажей-участников из различных стран.

"Надо понимать, что танковые части в современных условиях ведения боевых действий всегда оказываются на направлениях главных ударов. И нам важно, чтобы специалисты были подготовлены качественно, на современном уровне. Несколько человек из нынешней команды участников танкового биатлона участвовали в соревнованиях в прошлом году. На ребят мы надеемся", - добавил Дононбаев.

Сами же участники соревнований верят в свою победу. "Мы гордимся тем, что нам выпала честь участвовать в таких престижных соревнованиях. Хотим победить, несмотря на то, что в первом дивизионе у нас очень крутые соперники. Сделаем все возможное и невозможное", - говорят они.