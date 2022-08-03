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Жители дома №14 в мкр-не Юг-2 просят мэрию обратить внимание на их двор

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- Бактыгуль Акжолова
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К нам в редакцию vb.kg обратились жители муниципального дома №14 в микрорайоне Юг-2, которые просят городские службы навести порядок в их дворе. Дело в том, что рядом с их домом расположен базарчик, из-за которого близлежащая территория находится в ужасном состоянии.

"Мы давно живем в этом доме и вначале здесь было очень красиво и чисто. В арыках была вода, создавая прохладу в жаркие летние дни. Сейчас же хочется поскорее спрятаться в своей квартире, чтобы не видеть ужасное состояние нашего двора. Два года назад за счет жителей установили уличные фонари, лампочки сгорели, не знаем теперь, как их менять, ночью ходить небезопасно. Все эти годы базарчик функционировал, цены высокие, продавцы сами жалуются, что торговли нет, а за ларьками собираются пьяные граждане, после которых остаются бутылки, да и покупатели везде бросают мусор. Долго бились, чтобы не разбрасывали твердо-бытовые отходы, боролись, как говорится, с ветряными мельницами. Три года самостоятельно собирали мусор вокруг дома и устали, потому что другим это не надо, поскольку в доме основном живут квартиранты. Мы не против того, чтобы функционировал базарчик, но все должно быть упорядочено, чтобы были созданы условия, как для торговцев, так и для жильцов. Нужно, чтобы две стороны соблюдали чистоту и порядок.

Почему бы не заасфальтировать придомовую территорию, так как ходить по нашим дорогам сложно. Бывало идешь и падаешь, дети постоянно спотыкаются и разбивают коленки. Мы уже молчим, про человека, если он будет передвигаться на инвалидной коляске. Не оборудована детская площадка, по лестнице, которая связывает два дома, страшно спускаться. Чем мы хуже Германии, Турции? Просто обидно, когда дом, который находится в самом центре города в таком состоянии. Мы надеемся, что столичный муниципалитет решит нашу проблему", - говорят жители дома.


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URL: https://www.vb.kg/421047
Теги:
мусор, рынок, Бишкек, местные жители, мэрия
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