Отец утонувшей в озере Иссык-Куль 4-летней девочки просит помощи в поисках

Мужчина записал видеообращение, в котором отметил, что поиски тела его дочери продолжаются, но результатов все ещё нет.

Сабыр (так зовут отца утонувшей девочки) подробно рассказал о трагедии. Также он обвинил сотрудников МЧС в том, что они работают только напоказ. По его словам, они ведут поиски только в присутствии руководства или СМИ.

Отец девочки также отметил, что есть волонтеры и родственники, ведущие поиски, но их мало. Он попросил неравнодушных граждан оказать содействие в поисках ребенка.

Напомним, на Иссык-Куле продолжаются поиски Н.А. 2018 года рождения, которая утонула 18 июля примерно в 15:00 часов на пляже между селами Чырпыкты и Тору-Айгыр. Девочка плавала на баллоне и ее унесло волной.