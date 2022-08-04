В Оше задержан подозреваемый в убийстве напарника по сбору цветного металла

В Оше задержан подозреваемый, убивший человека на мусорной свалке и скрывшийся после преступления. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По ее данным, ранее 28 января 2022 года на мусорной свалке города Ош был обнаружен труп гражданина.

"Житель Узгенского района Ошской области, разыскиваемый отделом уголовного розыска Ошского городского управления внутренних дел за особо тяжкое преступление, был задержан и водворен в изолятор временного содержания. На предварительном следствии он признался в совершении преступления и заявил, что после инцидента нанес 2 ножевых ранения погибшему. Ссора началась после того, как они выпили 3 бутылки водки.

Как известно, погибший и подозреваемый знали друг друга. Раньше они искали цветные металлы на ошской свалке и зарабатывали на жизнь тем, что сдавали найденное в спецпункты. После убийства подозреваемый быстро покинул Ош и скрывался в Узгенского районе, Бишкеке, Джалал-Абаде и Суусамырской долине", - говорится в сообщении МВД КР