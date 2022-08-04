В мэрии Бишкека призвали жителей дома №14 проявить любовь и помочь городу

В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу жителей дома №14 в мкр-не Юг-2, которые просят муниципалитет обратить внимание на их двор.

"По информации муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району данный двор относится к территории собственников жилья (ТСЖ) и благоустройство территории не в компетенции муниципалитета. Вместе с тем, администрация Первомайского района призывает участников ТСЖ проявить любовь и помочь родному городу, проводить необходимую работу в придомовой территории, а также организовывать субботники и собрания по благоустройству своих участков в части установки детских площадок и т.д", - говорится в сообщении мэрии.