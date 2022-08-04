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В мэрии Бишкека призвали жителей дома №14 проявить любовь и помочь городу

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В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу жителей дома №14 в мкр-не Юг-2, которые просят муниципалитет обратить внимание на их двор.

"По информации муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Первомайскому административному району данный двор относится к территории собственников жилья (ТСЖ) и благоустройство территории не в компетенции муниципалитета. Вместе с тем, администрация Первомайского района призывает участников ТСЖ проявить любовь и помочь родному городу, проводить необходимую работу в придомовой территории, а также организовывать субботники и собрания по благоустройству своих участков в части установки детских площадок и т.д", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/421158
Теги:
мэрия, Бишкек
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