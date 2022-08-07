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В КР прибыли специалисты для подготовки ТЭО железной дороги КНР-КР-РУз

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- Канат Кожоев
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В Кыргызстан прибыли 80 специалистов проектного института Китая, в настоящее время уже начата работа по подготовке технико-экономического обоснования железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Об этом сообщило Министерство транспорта и коммуникаций КР.

Ведомство заявило, что руководство Кыргызстана твердо нацелено на скорейшую реализацию проекта, поэтому Минтранс прилагает все свои усилия для скорейшей разработки ТЭО.

Ранее глава министерства Эркинбек Осоев встретился с представителями Первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации во главе со старшим инженером Гэнг Джуном.

В начале августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15-16 сентября в Самарканде, планируется подписание трехстороннего документа по проекту строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

С инициативой подписать ТЭО на саммите ШОС выступил президент КР Садыр Жапаров. На встрече с министром иностранных дел Китая Ваном И, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом, он подчеркнул, что строительство этой ветки является для Бишкека важным национальным проектом. В ответ глава китайского МИД сказал, что КНР готова "изучить возможности заключить трехсторонний документ по этому проекту на предстоящем саммите в сентябре в Самарканде".


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URL: https://www.vb.kg/421227
Теги:
железная дорога, Китай, Узбекистан, Кыргызстан
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