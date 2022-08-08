Погода
$ 82.67 - 83.67
€ 85.24 - 86.24

Пресс-центр ВБ: "Могут ли родители школы №61 быть спокойны за своих детей?"

130  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция по теме: "Могут ли родители школы №61 быть спокойны за своих детей?".

"В соответствующем указе президента КР Садыра Жапарова говорится о мерах по повышению эффективности и деятельности руководителей государственных школ. То есть указ направлен на повышение эффективности деятельности руководителей школ. Эффективность деятельности директора школы №61 Юрия Низовского подтверждается в течение многих лет успехами учеников, огромным количеством золотых сертификатов ОРТ, большим количеством побед учащихся на международных академических олимпиадах, а также участием школьников на различных спортивных мероприятиях, в том числе и в турнирах по шахматам", - говорится в обращении родителей учеников школы №61.

В пресс-конференции примут участие члены родительского комитета Учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61.

Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек".

Дата: 9 августа 2022 г., в 12:00 часов.

Справки по телефону: (0312) 38-65-75.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421250
Теги:
школа, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  