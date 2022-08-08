Пресс-центр ВБ: "Могут ли родители школы №61 быть спокойны за своих детей?"

В пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция по теме: "Могут ли родители школы №61 быть спокойны за своих детей?".

"В соответствующем указе президента КР Садыра Жапарова говорится о мерах по повышению эффективности и деятельности руководителей государственных школ. То есть указ направлен на повышение эффективности деятельности руководителей школ. Эффективность деятельности директора школы №61 Юрия Низовского подтверждается в течение многих лет успехами учеников, огромным количеством золотых сертификатов ОРТ, большим количеством побед учащихся на международных академических олимпиадах, а также участием школьников на различных спортивных мероприятиях, в том числе и в турнирах по шахматам", - говорится в обращении родителей учеников школы №61.

В пресс-конференции примут участие члены родительского комитета Учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея №61.

Место проведения: конференц-зал газеты "Вечерний Бишкек".

Дата: 9 августа 2022 г., в 12:00 часов.

Справки по телефону: (0312) 38-65-75.