Журналист, поднявшего тему цен на такси для граждан РУз, подвергся угрозам

Журналисту Шохруху Саипову, который ранее писал о том, что ошские водители, таксующие в аэропорту и на кыргызско-узбекской границе "Досток", многократно завышают цены за проезд для граждан Узбекистана, начали угрожать. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"С момента публикации поста о беспределах таксистов в аэропорту Оша и на границе "Достук" на своей странице фейсбук, начали поступать угрозы в мой адрес, которые продолжаются по сей день.

Кто-то обвиняет меня в провокации, еще кто-то в разжигании межнациональной розни и еще кто-то о том, что меня надо посадить в тюрьму и др. Спрашивают у моих знакомых мой номер.

Слушайте, я не смотря на эти угрозы, дальше буду поднимать эту проблему, пока она не решится и ситуация не изменится в лучшую сторону.

В отличие от вас, я патриот своей страны. Не хочу, чтобы гости были плохого впечатления о моей стране", - написал он..

Отметим, на прошлой неделе после публикации журналиста правоохранительные органы вызвали на допрос более 100 таксистов, работающих возле аэропорта.