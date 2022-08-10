Погода
$ 82.55 - 83.55
€ 85.24 - 86.24

Как пополнить баланс MegaCom из РФ и перевести деньги на карты банков КР

 0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нужно оперативно и безопасно пополнить баланс MegaCom из России со своего смартфона? Государственный оператор сотовой связи MegaCom ценит время своих клиентов и стремится максимально упростить процессы оплаты услуг связи из-за границы!

Отныне пользователи сервиса "СберБанк Онлайн", находящиеся в Российской Федерации, имеют возможность пополнить баланс абонента MegaCom БЕЗ КОМИССИИ и ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ!

ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС MEGACOM ИЗ РФ ПРОСТО! ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

  1. открыть приложение "СберБанк онлайн";
  2. выбрать свою карту и нажать на вкладку "Оплатить или перевести";
  3. перейти в раздел "Оплатить" и выбрать "Мобильная связь";
  4. из перечня операторов выбрать "MegaCom Киргизия";
  5. ввести номер абонента MegaCom в формате XXХхххххх и подтвердить платеж.

Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!

Средства будут зачислены на баланс телефона в кыргызских сомах максимально быстро по актуальному на дату платежа курсу валют.

Минимальная сумма разовой транзакции составляет 20 руб., максимальная – 15 000 руб.

Важно! Абоненты MegaCom, в том числе проживающие в отдаленных уголках Кыргызстана, могут в любой момент перевести средства с баланса телефона через MegaPay путем пополнения карт банков КР либо потратить деньги на оплату более 700 товаров и услуг прямо в приложении.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ НА КАРТЫ БАНКОВ КР ЧЕРЕЗ MEGAPAY:

  1. откройте приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store);
  2. нажмите на кнопку "Перевести" либо зайдите в раздел "Оплата" - "Банковские услуги";
  3. выберите из списка нужный банк, введите номер карты/карточного счета или номер телефона*, к которому привязана карта;
  4. укажите желаемую сумму и подтвердите транзакцию.

* По номеру телефона можно пополнить карты национальной платежной системы "Элкарт", а также карточные счета ОАО "Бакай Банк" и ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан".

НА КАРТЫ И СЧЕТА КАКИХ БАНКОВ КР МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ MEGAPAY БЕЗ КОМИССИИ?

  1. ОАО "Айыл Банк";
  2. ОАО "Бакай Банк";
  3. ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан" (MBANK);
  4. ОАО "РСК Банк";
  5. ОАО "ФинансКредитБанк";
  6. ОАО "Халык Банк Кыргызстан".

MegaCom – государственный оператор сотовой связи!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421351
Теги:
#MegaCom
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  