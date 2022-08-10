Как пополнить баланс MegaCom из РФ и перевести деньги на карты банков КР

Нужно оперативно и безопасно пополнить баланс MegaCom из России со своего смартфона? Государственный оператор сотовой связи MegaCom ценит время своих клиентов и стремится максимально упростить процессы оплаты услуг связи из-за границы!
Отныне пользователи сервиса "СберБанк Онлайн", находящиеся в Российской Федерации, имеют возможность пополнить баланс абонента MegaCom БЕЗ КОМИССИИ и ПО ВЫГОДНОМУ КУРСУ!
ПОПОЛНИТЬ БАЛАНС MEGACOM ИЗ РФ ПРОСТО! ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:
Готово! Комиссия за услугу – 0 сомов!
Средства будут зачислены на баланс телефона в кыргызских сомах максимально быстро по актуальному на дату платежа курсу валют.
Минимальная сумма разовой транзакции составляет 20 руб., максимальная – 15 000 руб.
Важно! Абоненты MegaCom, в том числе проживающие в отдаленных уголках Кыргызстана, могут в любой момент перевести средства с баланса телефона через MegaPay путем пополнения карт банков КР либо потратить деньги на оплату более 700 товаров и услуг прямо в приложении.
КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ НА КАРТЫ БАНКОВ КР ЧЕРЕЗ MEGAPAY:
* По номеру телефона можно пополнить карты национальной платежной системы "Элкарт", а также карточные счета ОАО "Бакай Банк" и ОАО "Коммерческий банк Кыргызстан".
НА КАРТЫ И СЧЕТА КАКИХ БАНКОВ КР МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ MEGAPAY БЕЗ КОМИССИИ?
MegaCom – государственный оператор сотовой связи!