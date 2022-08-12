"Кумтор" передал в Ошский областной центр крови генератор мощностью 100 кВт

Ошский областной центр крови, обслуживающий население всего южного региона республики (Ошскую, Джалал-Абадскую, Баткенскую области), получил от ЗАО "Кумтор Голд Компани" новый дизельный генератор мощностью 100 кВт. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ЗАО "Кумтор Голд Компани"

Ощский областной центр крови как самостоятельная организация здравоохранения работает с февраля 2002 года. Ежегодно в нем заготавливается около 4 тонн донорской крови. При этом большое значение имеет проблема безопасного хранения крови и ее компонентов. В связи с чем возникла жизненно важная необходимость приобретения мощного генератора. Он понадобится для бесперебойного снабжения электроэнергией блоков низкотемпературных камерных установок, где хранится кровь и ее компоненты, в случае длительного обесточивания основных сетей электроснабжения (более 6-8 часов).

"Мы очень благодарны компании "Кумтор" за дизель-генератор, который установили в нашем центре. Он уже настроен на работу, если произойдет сбой в электроснабжении. Теперь наши стратегические запасы крови не пострадают. Ранее мы неоднократно безуспешно обращались с письмами в областную администрацию и министерство здравоохранения, чтобы решить этот вопрос. Замечательно, что "Кумтор" теперь полностью принадлежит Кыргызстану и оказывает помощь по всей стране", - сказал директор Ошского областного центра крови Мелисбек Ормонов.