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Директора школ. В Оше из 359 кандидатов успешно сдали тест 88 человек

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В Оше завершилось компьютерное тестирование на вакантные должности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Подал документы 541 претендент. На первом этапе конкурса 169 кандидатов сдали неполный пакет документов, из-за чего не были допущены ко второму этапу. К тесту допущены 372 кандидата, однако участвовали 359, 13 не пришли на тестирование. В итоге 88 претендентов набрали пороговый балл и выше", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/421452
Теги:
Министерство образования, Ошская область, школа
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