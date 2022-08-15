Если Салтанат Саматова не была бы из КР, установили бы ей памятную доску?

Телеведущий Эркин Рыскулбеков написал на своей странице в соцсетях пост о том, как он долгое время добивался у столичных властей разрешение на установку памятной доски в честь известной радио - и телеведущей Салтанат Саматовой.

"Четыре года назад я просил у мэрии разрешения повесить табличку "В этом доме жила Салтанат Саматова" по улице Ибраимова. Тогдашний председатель городского кенеша Жаныбек Абиров поддержал эту инициативу и начал давать задания соответствующим ведомствам. А у мэрии есть постановление правительства "УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ РАЗРЕШЕНО ПО ИСТЕЧЕНИЮ ПЯТИ ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ". То есть мы не можем получить разрешение до 15 августа 2023 года. Услышав про выпущенную марку (в честь отца спортсмена Хабиба Нурмагомедова - прим. ред.) Кыргызпочтой, я подумал: "Ах, Салтуша, если бы ты не была кыргызстанкой, правительство дало бы тебе разрешение на установку той доски, не дожидаясь пяти лет", - написал Рыскулбеков.