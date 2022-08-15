ГНС обновила онлайн калькулятор по расчету суммы налога на жилье и землю

Государственная налоговая служба обновила и привела в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса калькулятор по расчету суммы налога на транспортное средство, жилье и земельный участок – Calculator.salyk.kg.

Владельцы транспорта и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись электронным калькулятором.

На Calculator.salyk.kg необходимо открыть нужную ссылку и в поля внести соответствующие данные по имуществу, затем нажать на кнопку "рассчитать налог". Программа автоматически выдаст сумму налога, подлежащего к уплате.

Если у налогоплательщика возникнут затруднения при самостоятельном расчете суммы налога, подлежащей уплате, он может также обратиться в местный налоговый орган, где ему обязаны дать подробную информацию.

До 1 сентября необходимо представить информационный расчет и уплатить:

налог на транспортное средство, налог на жилое здание, сооружение и помещение (не используемое для предпринимательской деятельности), налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.