Погода
$ 82.00 - 83.00
€ 84.55 - 85.55

ГНС обновила онлайн калькулятор по расчету суммы налога на жилье и землю

131  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба обновила и привела в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса калькулятор по расчету суммы налога на транспортное средство, жилье и земельный участок – Calculator.salyk.kg.

Владельцы транспорта и недвижимого имущества могут самостоятельно рассчитать сумму налога, воспользовавшись электронным калькулятором.

На Calculator.salyk.kg необходимо открыть нужную ссылку и в поля внести соответствующие данные по имуществу, затем нажать на кнопку "рассчитать налог". Программа автоматически выдаст сумму налога, подлежащего к уплате.

Если у налогоплательщика возникнут затруднения при самостоятельном расчете суммы налога, подлежащей уплате, он может также обратиться в местный налоговый орган, где ему обязаны дать подробную информацию.

До 1 сентября необходимо представить информационный расчет и уплатить:

  1. налог на транспортное средство,
  2. налог на жилое здание, сооружение и помещение (не используемое для предпринимательской деятельности),
  3. налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421481
Теги:
ГНС, земельный участок, налоги, транспорт, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  