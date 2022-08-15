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Рейды по охране рыбных запасов прошли на месте впадения рек Барчын и Чычкан

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- Жан Алиев
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Рейдовые мероприятия по охране рыбных запасов на участке впадения рек Барчын и Чычкан Токтогульского водохранилища.

14 августа 2022 года государственными инспекторами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора были проведены специальные рейды по охране рыбных запасов на участке впадения рек Барчын и Чычкан Токтогульского водохранилища Джалал-Абадской области, в результате чего были изъяты и уничтожены более 500 метров незаконных синтетических рыболовных сетей, наносящих ущерб рыбным запасам.


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URL: https://www.vb.kg/421485
Теги:
Джалал-Абадская область, рейд, Кыргызстан
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