Рейды по охране рыбных запасов прошли на месте впадения рек Барчын и Чычкан

Рейдовые мероприятия по охране рыбных запасов на участке впадения рек Барчын и Чычкан Токтогульского водохранилища.

14 августа 2022 года государственными инспекторами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора были проведены специальные рейды по охране рыбных запасов на участке впадения рек Барчын и Чычкан Токтогульского водохранилища Джалал-Абадской области, в результате чего были изъяты и уничтожены более 500 метров незаконных синтетических рыболовных сетей, наносящих ущерб рыбным запасам.