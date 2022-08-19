Где и как можно уплатить налог на транспорт, жилье и приусадебный участок

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о способах уплаты налога на транспорт, жилье или приусадебный участок.

Налоги можно оплатить без посещения налогового органа, используя онлайн способы. Это – кассы любого банковского учреждения, почтовые отделения, платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

При уплате налога необходимо ввести соответствующие реквизиты. Для налога на транспорт указать район или город регистрации имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога, для налога на жилье и приусадебного участка – район, город или айылный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога.

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить:

налог на транспортное средство, налог на жилое здание (дома, квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности), налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

До уплаты налога необходимо сдать информационный расчет по налогу на имущество – на жилье и транспортное средство за текущий налоговый период. Его можно сдать двумя способами: в электронной форме через "личный кабинет" Salyk.kg или в бумажном варианте с посещением налогового органа.

На сайте Calculator.salyk.kg можно самостоятельно рассчитать сумму налога.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.