Погода
$ 82.11 - 83.11
€ 84.55 - 85.55

Где и как можно уплатить налог на транспорт, жилье и приусадебный участок

563  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Государственная налоговая служба напоминает налогоплательщикам о способах уплаты налога на транспорт, жилье или приусадебный участок.

Налоги можно оплатить без посещения налогового органа, используя онлайн способы. Это – кассы любого банковского учреждения, почтовые отделения, платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

При уплате налога необходимо ввести соответствующие реквизиты. Для налога на транспорт указать район или город регистрации имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога, для налога на жилье и приусадебного участка – район, город или айылный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога.

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить:

  1. налог на транспортное средство,
  2. налог на жилое здание (дома, квартиры, не используемые для предпринимательской деятельности),
  3. налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

До уплаты налога необходимо сдать информационный расчет по налогу на имущество – на жилье и транспортное средство за текущий налоговый период. Его можно сдать двумя способами: в электронной форме через "личный кабинет" Salyk.kg или в бумажном варианте с посещением налогового органа.

На сайте Calculator.salyk.kg можно самостоятельно рассчитать сумму налога.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421606
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  