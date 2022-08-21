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Более 2000 кубов мусора вывезено во время общегородского субботника в Оше

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрия города Ош сообщает, что в Оше в преддверии 31-летия Дня независимости Кыргызстана прошел общегородской субботник. В мероприятиях по очистке городской территории от мусора приняли активное участие трудовые коллективы всех городских организаций, учреждений и ведомств ,муниципальных предприятий и служб, сотрудники учреждений системы здравоохранения, образования, в том числе вузов и детских садов, жители всех МТУ города.

В рамках работ по уборке городской территории проведены мероприятия по очистке закрепленной за каждым трудовым коллективом территории от мусора, мойке и покраске фасадов предприятий, уборке тротуаров и арычных сетей, очистки территории вокруг многоэтажных домов.

Предприятиями "Ош-Тазалык" и Комбинат по благоустройству и зеленому хозяйству на полигон вывезено порядка 2000 кубов мусора.


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URL: https://www.vb.kg/421661
Теги:
Ош, Ошская область, субботник, Кыргызстан
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