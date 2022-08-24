Без стереотипов и границ: как женщины делают бизнес в Кыргызстане

В Кыргызстане завершилась вторая фаза менторской программы "Женщины в бизнесе", направленная на развитие и поддержку женского предпринимательства.

Как и в прошлом сезоне, реализация программы стала возможной благодаря сотрудничеству "Женского форума "Курак" и Европейского банка реконструкции и развития при поддержке Финансовой инициативы для женщин-предпринимательниц WeFi и Правительства Швейцарии.

"Мы продолжаем активно продвигать женское предпринимательство и помогаем женщинам-предпринимательницам достичь хороших результатов в бизнесе, используя все инструменты программы "Женщины в бизнесе" – наставничество, доступ к финансам, консультационную помощь и обучение. Желаем всем участницам менторской программы дальнейших успехов и процветания", - говорит региональный директор ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамова.

"В уходящем сезоне менторства мы увидели прекрасную командную работу менторов и менти, добившихся замечательных результатов. Работать с этими людьми было одно удовольствие! Это действительно союз представителей деловых кругов Кыргызстана, которые развивают женское предпринимательство и помогают нашей стране идти вперед", - добавляет руководитель программы Банур Абдиева.

В течение семи месяцев 36 кыргызстанок, активно работая в паре с наставниками, учились делать свой бизнес эффективнее и прибыльнее, осваивали современные технологии, занимались личностным ростом. Для участников были организованы тренинги, лекции, семинары, мастер-классы, бизнес-завтраки онлайн и офлайн, ознакомительные экскурсии на предприятия, деловые поединки и квизы. На добровольных началах к проекту присоединились девять менторов-эдвайзеров для консультирования всех участниц программы, география которой в этом сезоне расширилась. Своим опытом с менти делились успешные предприниматели и бизнес-консультанты из Таджикистана, Казахстана, Турции, Германии.

Консультант по нейромаркетингу из Турции Вадим Хасанов, отмеченный организаторами за активность в программе и достижение со своей менти высоких результатов, объясняет: "Женщины, которые обеспечивают мужчинам надежный тыл, хлопочут по хозяйству, воспитывают детей и при этом еще занимаются бизнесом, достойны иметь сильные конкурентные преимущества на патриархальных рынках. Помогая женщинам улучшить бизнес, я делаю так, чтобы другие игроки рынка начинали относиться к ним с уважением".

У программы "Женщины в бизнесе" нет отраслевых ограничений. Отбор в проект в конце 2021 года успешно прошли женщины-лидеры, развивающие бизнес в сфере услуг, образования, туризма, консалтинга, медицины, торговли, фермерского хозяйства, швейного производства. В программе участвовали предпринимательницы из Бишкека, Оша, Чуйской, Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской и Баткенской областей.

"Программа "Женщины в бизнесе" – это "дверь" в мир возможностей, полезных знакомств и новых знаний. Она позволяет расширить границы и поверить в свои силы. Я поняла, как и куда мне дальше двигаться и как должны быть построены бизнес-процессы, получила огромный багаж знаний для дальнейшего развития, увидела, какие прекрасные бизнесы открывают наши женщины", - рассказывает Юлия Шуейри, основатель экомаркетов здорового питания "Green Valley", признанная одной из лучших менти этого сезона.

Сооснователь языковой школы Lingua Yurt Чолпон Бешкемпирова пришла в программу, чтобы узнать, как расширить дело и стать более успешной.

"Наставница Айнура Сагынбаева показала, какие инструменты можно применять в работе, научила смело смотреть в будущее, не зацикливаться на текущих вопросах, а планировать на несколько лет вперед", - отмечает победительница в номинации "Самое большое увеличение прибыли". За время участия в программе Чолпон удалось создать в своем бизнесе семь новых рабочих мест и увеличить прибыль на 300 процентов!

По итогам программы "Женщины в бизнесе" шесть менти получили сертификат с отличием, а их менторы были признаны лучшими. Других участников проекта также отметили в номинациях за высокие результаты и мотивацию, идею нового направления и масштабирование бизнеса, социальную направленность и привлечение инвестиций, смелость, щедрость и стремление к знаниям.

ЦИФРЫ

Во второй фазе менторской программы по управлению бизнесом, которая стартовала в январе этого года, участвовали 44 пары, 36 из них дошли до финала. Для участников провели 14 тренингов и семинаров по личностному росту и развитию бизнеса, 29 мониторинговых визитов и более 40 сессий с коучами и психологами – нововведение этого сезона.

По итогам программы более половины менти вышли на новые рынки, а 75 процентов расширили ассортимент товаров и услуг. 67 процентов участниц увеличили фонд заработной платы, 92 процента – объем продаж, 83 процента – доходность. Кроме этого, 36 процентов внедрили инновации и автоматизировали бизнес-процессы, а 25 процентов привлекли финансирование для развития бизнеса. Все 36 менти отметили личностный рост, 67 процентов повысили потенциал сотрудников. За период проведения программы создано 133 новых рабочих места.