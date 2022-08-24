Всемирный день чистоты: на уборку мусора в КР выйдут сотни тысяч волонтеров

Кыргызстан в пятый раз присоединится ко Всемирному дню чистоты, который пройдет 17 сентября с участием 180 стран мира. Традиционно организатором масштабной экологической акции в Кыргызстане выступает официальный представитель глобального движения Let"s do it – Общественный фонд "Эко Деми".

Подготовка к главному субботнику года стартует в день проведения первого экомарафона, который пройдет 26 августа в рамках молодежного форума "Келечек" среди участников из стран СНГ. Делегаты будут на скорость собирать и сортировать мусор на побережье Иссык-Куля.

"А 17 сентября мы призываем все молодежные организации, бизнес-структуры и государственные органы принять участие во Всемирном дне чистоты. Присоединиться к акции можно на официальных страницах "Эко Деми" в соцсетях. Сегодня у нас 640 тыс. волонтеров. Надеемся, что сможем достичь рекордной цифры и вывести на уборку страны 13% населения. Вместе мы сделаем Кыргызстан чище! Волонтерский труд и потенциал недооценены в нашей стране. В 2021 году Кыргызстан сэкономил 1 285 тыс. долларов всего за один день чистоты. Для государства это огромная возможность использовать ресурсы кыргызстанцев для сохранения природы. Нам необходимо принять закон о развитии и поддержке волонтерского движения, чтобы взращивать и профессионально обучать добровольцев", - отметила глава ОФ "Эко Деми" Айжан Чыныбаева.

Как и в прошлые годы, в предстоящей акции ожидается участие членов правительства. Усилия по проведению республиканского субботника поддержат Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора и Фонд развития поддержки туризма в КР. Последний, в частности, подхватит работу по организации лагеря с мастер-классами и тренингами по экотуризму для волонтеров.

"Цель нашего сотрудничества – воспитать в кыргызстанцах социальную и экологическую ответственность, сформировать культуру правильного отдыха, показав, что только объединившись, мы можем сохранить природу и поспособствовать развитию в Кыргызстане экологического туризма, - добавляет Айжан Чыныбаева. - Наш фонд сотрудничает с разными туристическими организациями уже на протяжении пяти лет. Мы благодарны им за вклад в чистое будущее страны, который они делают, освобождая от мусора наши живописные ущелья и горы. "Эко Деми" работает на системной основе и предлагает внести изменения в законодательство за выброс мусора в неположенном месте. Приглашаем также к сотрудничеству организации, которые хотят стать частью нашего движения".

По словам президента Фонда развития поддержки туризма Елены Калашниковой, компонент сохранения окружающей среды и экобезопасности сегодня вводится во все обучающие мероприятия.

"В этом году мы проводим специальные мастер-классы и большие семинары по туризму. Купоны на бесплатное посещение этих семинаров будут выдаваться участникам акции "Всемирный день чистоты", - уточнила Елена Калашникова.

Активным партнером акции чистоты в 2022 году станет Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора. Инспекторы в регионах помогут выявить несанкционированные свалки на природе, подсчитать объем собранного мусора, отсортировать его и определить морфологический состав ТБО.

"В акции будут участвовать сотрудники центрального аппарата, региональных управлений, а также подведомственных подразделений. Определение и подсчет локаций уже ведется. Основные силы будут брошены на самые загрязненные места. Наш главный девиз – превратить отходы в доходы. Во всем мире переработка отходов является прибыльным бизнесом. Пластик, бумага, стекло – это стратегическое сырье. Поэтому во Всемирный день чистоты весь мусор будет сортироваться и отправляться на переработку. В конечном счете наша общая цель – поднять экосознание граждан, привить экокультуру", - говорит начальник Управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Кылычбек Тентимишев.

Во Всемирный день чистоты также будет проводиться уборка прибрежной зоны и дна озера Иссык-Куль. Как отметил глава ОФ "Чистый Иссык-Куль" Анвар Шамсутдинов, команда дайверов на протяжении 8 лет занимается очисткой "голубой жемчужины" от мусора и старых браконьерских сетей, которые губят рыбу и птиц.

"Мы распространяем в соцсетях видеоролики, чтобы люди понимали, к чему приводит безответственное и потребительское отношение к природе", - поясняет руководитель общественного фонда.

В разгар чистой кампании к делу подключится сеть по управлению отходами в Кыргызстане WasteNet.KG. Она объединяет на своей платформе около 100 экоответственных организаций и активных потребителей, поддерживающих практику внедрения раздельного сбора и переработки отходов. В день проведения страновой акции представители сети будут забирать собранный волонтерами мусор для его дальнейшей переработки во вторсырье.

Всемирный день чистоты в Кыргызстане отмечается с 2018 года. В прошлом году участие в акции приняло рекордное количество волонтеров – на глобальный субботник по всей стране вышло более полумиллиона человек, которые собрали 3 тысячи тонн мусора. В мировом рейтинге международного гражданского движения Let"s Do It World это был лучший результат по вовлеченности населения в акцию планетарного масштаба. Кстати, Кыргызстан трижды занимал первое место в процентном соотношении среди 180 стран мира и имеет все шансы стать чемпионом в четвертый раз при условии сплоченности общества.