Сборная КР по кок-бору и кокпару представила форму на ВИК

Федерация Кыргызстана по кок-бору представила форму национальной команды по кок-бору и кокпару, которая поедет в турецкий город Изник на Всемирные игры кочевников.

Именно в этой экипировке спортсмены сборной Кыргызстана будут выступать на ВИК- 2022 в Турции.

Форма спортсменов кокпара выполнена в бордовом, а кокбористов в голубом цвете. Помимо этого в скором времени будет подготовлена вторая форма для игроков.

Напомним, впервые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.