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Сборная КР по кок-бору и кокпару представила форму на ВИК

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- Назгуль Абдыразакова
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Федерация Кыргызстана по кок-бору представила форму национальной команды по кок-бору и кокпару, которая поедет в турецкий город Изник на Всемирные игры кочевников.

Именно в этой экипировке спортсмены сборной Кыргызстана будут выступать на ВИК- 2022 в Турции.

Форма спортсменов кокпара выполнена в бордовом, а кокбористов в голубом цвете. Помимо этого в скором времени будет подготовлена вторая форма для игроков.

Напомним, впервые Всемирные игры кочевников прошли в 2014 году в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/421890
Теги:
Иссык-Кульская область, Турция, Всемирные игры кочевников
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