Участвуй в викторине "Собери машину" от MegaCom и выиграй TESLA MODEL 3!

Мечтаешь блеснуть знаниями, выиграть крутые денежные призы и попытать счастье в борьбе за новенький электромобиль TESLA MODEL 3? Государственный оператор сотовой связи MegaCom совместно с компанией "Валью Адед Сервисес" объявляет о старте грандиозной викторины "Собери машину"!

Регистрируйся, проверяй свои интеллектуальные способности в различных областях и оперативно отправляй бесплатные SMS-сообщения с ответами на короткий номер 2050. Зарабатывай максимальное количество призовых баллов и становись одним из счастливых обладателей ценных призов!

Какие призы ожидают победителей викторины "Собери машину"?

ЕЖЕДНЕВНО среди участников будет разыгрываться денежный приз – 10 000 СОМОВ; ЕЖЕНЕДЕЛЬНО будет разыграно по 50 000 СОМОВ; КАЖДЫЕ ТРИ МЕСЯЦА будет определяться обладатель суперприза – ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ TESLA MODEL 3 2022 ГОДА ВЫПУСКА!

Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут включены в рейтинг, согласно которому будут определяться обладатели ежедневного, еженедельного и ежеквартального призов.

Акция стартует 29 августа 2022 года.

Как стать участником викторины?

Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве участника, отправив SMS с любым текстом на номер 2050 или набрав USSD-команду *2050*1#.

Подробнее об абонентской плате и прочих условиях викторины "Собери машину" читайте на сайте win.megacom.kg.

Удачи! И помни: чем выше твоя активность, тем больше шансов пополнить ряды победителей!