Глава кабмина принял участие в церемонии открытия школы № 98 в "Алтын-Ордо"

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия школы № 98 в жилом массиве "Алтын-Ордо" в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В мероприятии также принимали участие мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев, министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев.

Глава кабинета министров поздравил школьников, учителей и родителей с открытием новой школы, особо подчеркнув, что по поручению президента в столице в текущем году начато строительство 15 школ и одного детского сада. На эти цели было направлено 3 миллиарда сомов, в том числе 2,5 миллиарда сомов из республиканского бюджета и 450 миллионов сомов - из городского бюджета.

"От имени президента Кыргызской Республики, кабинета министров поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня мы открываем одной из первых школу в жилмассиве "Алтын-Ордо", и это особый праздник для детей, учителей и родителей. Школе присвоено имя Героя Кыргызской Республики, народного писателя Туголбая Сыдыкбекова", - сказал он.

Акылбек Жапаров пожелал ученикам больших успехов в учебе и стремления к получению знаний.

"Только благодаря образованной нации мы сможем поднять экономику, культуру, искусство, спорт. Учителя должны неустанно работать над повышением качества предоставления образования, внедрять современные передовые подходы в обучении. Качественное образование является самым надежным фундаментом устойчивого развития и открывает путь к светлому будущему. Наши дети должны владеть несколькими иностранными языками, иметь музыкальное образование, изучать точные науки, в особенности IT-технологии. Со школы они должны выйти разносторонне развитыми личностями", - сказал Акылбек Жапаров.

Далее глава кабмина посетил среднюю школу № 10 и принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний.

"1 сентября запомнится как самый яркий и радостный день для каждого ученика. Сердечно поздравляю школьников с началом нового учебного года! Как вам известно, глава государства уделяет особое внимание реформированию системы образования, строительству школ и детских садов. В текущем году вдвое повышен размер заработной платы учителей, а учителям в высокогорных районах размер оплаты труда повышен втрое. Мы и далее будем создавать благоприятные условия для работы учителей", - сказал председатель кабмина.

Справка "ВБ":

Школа в жилмассиве "Алтын-Ордо" рассчитана на 480 ученических мест. Учебный корпус спроектирован со всеми наборами основных и вспомогательных помещений (учебные классы, столовая, актовый зал, санузлы, спортивный зал). Сметная стоимость - 210 251,8 тысячи сомов.

Сметная стоимость капитального ремонта школы № 10, рассчитанной на 640 ученических мест, составляет 83 299,6 тысячи сомов.