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В некоторых районах Бишкека с 6 по 9 сентября планирется отключение газа

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- Айжан Мамбеталиева
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В некоторых районах столицы с 6 по 9 сентбря ожидается отключение природного газа. Причина – устранение утечки газа на старом газопроводе.

Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что планируется проведение ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1980 году, который расположен по адресу: улица Панфилова, село Аламедин.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

  1. в районе, ограниченном улицами река Аламедин, Гидростроителей, Алма-Атинская, Набережная;
  2. в районе, ограниченном улицами: Панфилова, Кожожаш, Гоголя, Школьная;
  3. улица Иваницына 60-62.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/422130
Теги:
газ, Газпром Кыргызстан, Бишкек, Кыргызстан
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