В некоторых районах Бишкека с 6 по 9 сентября планирется отключение газа

В некоторых районах столицы с 6 по 9 сентбря ожидается отключение природного газа. Причина – устранение утечки газа на старом газопроводе.
Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что планируется проведение ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления, введенного в эксплуатацию в 1980 году, который расположен по адресу: улица Панфилова, село Аламедин.
В связи с этим будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства.