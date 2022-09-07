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В Чуйской области построят цементный завод мощностью 1 500 000 тонн в год

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- Асия Канаева
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На площадке Министерства экономики и коммерции прошла церемония подписания Инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта по строительству цементного завода между кабинетом министров Кыргызской Республики и консорциумом компаний ОсОО "Терек-Таш" и ОсОО "Фирма "ЗЕНИТ" ("ZENIT"). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Инвестиционное соглашение подписано между кабинетом министров КР в лице министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева, с одной стороны, и консорциумом компаний ОсОО "Терек-Таш" и ОсОО "Фирма "ЗЕНИТ" в лице гендиректора Акыла Туголбаева - с другой.

Данное инвестиционное соглашение является инвестиционным проектом, осуществляемым инвестором на территории Кыргызстана с целью реализации проектирования и строительства заводов по производству клинкера и помолу цемента в Чуйской области производственной мощностью 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тонн цемента в год.

Объектом деятельности инвестора по настоящему инвестиционному соглашению является строительство заводов по производству клинкера на участке Жылтыр Кара-Булакского айылного аймака Кеминского района и помолу цемента на территории Новопокровского айылного аймака Ысык-Атинского района Чуйской области.

Общая сумма инвестиций составляет 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) долларов.


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URL: https://www.vb.kg/422195
Теги:
инвестиции, строительство, Министерство экономики и коммерции
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