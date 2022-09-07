5G – журналисты побывали в тестовой зоне в офисе Мобильного оператора О!

Первые тесты 5G в сети О! прошли 3 августа 2022. Именно эту дату можно считать отправной точкой развития технологии пятого поколения мобильной связи в Кыргызстане. С тех пор действует тестовая зона в главном O!Store в самом центре Бишкека. Точный адрес в конце статьи.

Теперь там побывали и мы, журналисты. Представители СМИ, предприниматели и блогеры смогли ощутить космические скорости и даже побывать в виртуальной реальности. Также мы увидели офис одной из самых технологичных компаний страны, откуда даже уходить не хотелось.

5G сейчас – это пока пилотный проект. До массового запуска ещё есть время. Предстоит ещё несколько этапов: аукцион частот, строительство инфраструктуры, настройка оборудования.

Проведённый тест скорости показал в 10 раз большие результаты по сравнению с 4G! Это впечатляет!

Как отметил директор по продуктам Мобильного оператора О! Юрий Челбаков, цифровые технологии изменят многие сферы жизни. К примеру, способствуют автоматизации промышленности. Если раньше на заводе были отдельные станки и связующим звеном между ними был человек, то сейчас технологии помогают оборудованию "общаться" между собой без помощи работника.

Значительно повысится безопасность на производстве. С помощью 5G датчики будут отслеживать состояние объектов в реальном времени, предугадывать опасные ситуации и предотвращать их. Линии электропередач, например, смогут автоматически отключаться при возможном падении на землю, при пожарах или других стихийных бедствиях.

Технологии 5G окажут большую помощь в реализации проекта "Умный город". Можно будет заранее знать, есть ли свободные места на ближайших парковках, напрямую в мэрию будет поступать информация о том, что мусорные баки заполнены.

Также внедрение 5G технологий даст большой прорыв в медицине. Врачи смогут наблюдать за жизненными показателями пациентов из любой точки мира, более того, смогут удалённо проводить операции с помощью AR-очков и технологии дополненной реальности.

В сельском хозяйстве также появятся новые возможности. Например, с помощью 5G повышает производство картофеля в Нидерландах, а в Японии 5G-сенсоры используются для мониторинга температуры воды и концентрации соли в устричных фермах.

Всё это кажется фантастикой, но со временем возможно и в Кыргызстане. С нетерпением ждём развития технологии!

Добро пожаловать в зону высоких скоростей

Тестовая зона Мобильного оператора О! доступна для всех по адресу: магазин O!Store, ул. Абдрахманова (бывшая Советская) 170/2 (между ул. Киевская и Токтогула) с 09:00 до 19:00, без перерыва и выходных.

5G от Мобильного оператора О! – новая формула скорости.