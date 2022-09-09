В атаку побежали "старички". Обзор матча по футболу между КР и СНГ

Со счетом 3:3 закончился товарищеский футбольный матч между сборными ветеранов СНГ и Кыргызстана. Этот поединок, прошедший 30 августа на столичном стадионе имени Долена Омурзакова, был посвящен Дню независимости нашей страны.

Гол за праздничным столом

Знаменитые футболисты прибыли в Бишкек в понедельник. Радушные хозяева дали им 30 минут на умыться–побриться после дороги и повезли в один из фешенебельных ресторанов. Всё бы, как говорится, ничего, но в результате на следующее утро далеко не все спортивные звезды смогли прийти на пресс– конференцию.

Главный тренер сборной СНГ, бывший наставник московского "Спартака" и сборной России Олег Романцев отметил важность проведения таких товарищеских встреч. "Спорт и футбол в частности, - отметил он, - великая объединительная сила.

Мысль своего наставника повторили знаменитый вратарь Ринат Дасаев, экс–игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин и другие гости.

Тренер сборной ветеранов Кыргызстана Борис Подкорытов в свою очередь отметил, что никакого договорняка не будет. "Мы уважаем своих болельщиков, - отметил он, - зрители увидят честную упорную борьбу".

Бывших чемпионов не бывает

В тот день на поле выходили не просто звезды футбола, а мастера, которых, без всякого преувеличения, знал весь спортивный мир.

Ворота гостей охранял лучший вратарь мира 1988 года Ринат Дасаев. В защите был чемпион Олимпийских игр 1988 года Виктор Лосев, в центре поля эффективно действовал (несмотря на возраст) лучший игрок Армении XX века Хорен Оганесян. Опасно угрожал воротам нашего вратаря Закира Джалилова победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА в составе "Порту" из Лиссабона Дмитрий Аленичев.

Болельщики радостно зааплодировали, когда услышали, что за нашу команду будет выступать олимпийский чемпион 1988 года Сергей Фокин. Да, после "Алги" он выступал в московском ЦСКА, но ведь футбольному уму–разуму его учили в Кыргызстане! Болельщики ахнули от удивления, когда узнали, что в рядах нашей команды будет выступать и давно живущий в Греции бывший алгинец Александр Муратиди, горячо поприветствовали и гражданина Германии экс–голеодора нашей команды Сергея Лисичкина. Кроме этих звезд, на поле в составе команды вышли наши лидеры Руслан Сыдыков, Нематджан Закиров, Валерий Березовский, Александр Бельдинов и другие.

Матч

За несколько минут до начала встречи на поле в футболке с 11–м номером вышел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Появление главы государства в составе нашей команды болельщики встретили бурными аплодисментами. Президент, как водится, провел предматчевую разминку, а потом обратился к болельщикам с речью. Он заявил, что и в Кыргызстане есть своя футбольная история, и призвал молодых мастеров кожаного мяча развивать ее и укреплять успехами на крупных международных турнирах.

Свисток - и игра началась. Зрители были приятно удивлены смелостью игроков нашей команды, они не стали прижиматься к своим воротам, а повели атаки на защитные редуты гостей. 65–летний Ринат Дасаев в эти минуты творил вратарские чудеса. ...Вот мяч прилетел прямо в ноги Садыру Жапарову, и глава государства сумел четко и хладнокровно послать его в сетку - 1:0.

После забитого мяча хозяева поля стали атаковать еще чаще. Активно действовал в центральной зоне неутомимый 71–летний Владимир Орешин, он нисколько не утратил диспетчерских способностей, точно посылал мяч партнерам по команде. Затем инициатива перешла к гостям. Все чаще стал демонстрировать свое мастерство наш голкипер Закир Джалилов, но в конце первого тайма Никита Баженов сумел–таки головой отправить мяч в его ворота - 1:1.

Во втором тайме игроки сборной ветеранов СНГ вновь принялись атаковать ворота кыргызстанцев. И наша оборона не выдержала напора. Сначала гол забил Андрей Тихонов, а через несколько минут Дмитрий Аленичев закрепил успех своей дружины.

Над стадионом нависла тишина... И нападающий сборной Кыргызстана Закир Пусурманов произвел маленький футбольный фурор: он совершил к воротам Дасаева сольный проход и сумел направить мяч в ворота знаменитого голкипера.

А потом Садыра Жапарова опять прошляпили защитники сборной СНГ, и наш 11–й номер поразил ворота гостей. Через три минуты судейская трель Равшана Ирматова объявила об окончании матча, и футболисты, подойдя к кромке поля, аплодисментами поблагодарили зрителей за поддержку.