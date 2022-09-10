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5 ноября в регионах страны, городах Бишкек и Ош пройдут местные курултаи

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- Анастасия Карелина
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5 ноября 2022 года в регионах страны, городах Бишкек и Ош пройдут местные курултаи. Такое решение было принято на втором заседании Организационного комитета по проведению Первого Народного Курултая под председательством Государственного секретаря Кыргызской Республики Суйунбека Касмамбетова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В заседании приняли участие члены Оргкомитета, полномочные представители президента в регионах, руководители государственных органов.

На заседании Оргкомитета были утверждены основные организационные мероприятия по подготовке и проведению Первого Народного Курултая, в том числе утверждены инструкции, содержащие порядок избрания делегатов от айыльных аймаков, городов, трудовых мигрантов за границей, религиозных общин на территории республики.

Как известно, Первый Народный Курултай пройдет в 2 этапа.

На первом этапе созывается местный курултай, избираются делегаты, после чего проводится Народный Курултай с участием уполномоченных делегатов.

Вопросы организации выборов делегатов местных курултаев решаются местными советами.

Местный Совет по решению внеочередной сессии созывает местный курултай для выборов делегатов для участия в Первом Народном Курултае.

Делегаты избираются на местный курултай в зависимости от количества жителей села или города.

На заседании члены Оргкомитета отметили необходимость разъяснения и информирования общественности и обучения работников органов местного самоуправления, депутатов местных кенешей по вопросам проведения и организации Первого Народного Курултая.

Также даны рекомендации по избранию делегатов местного съезда с учетом этнической принадлежности регионов и соблюдения гендерного баланса.

Госсекретарь - председатель Организационного комитета Первого Народного Курултая Суйунбек Касмамбетов добавил, что указ президента Кыргызской Республики "О созыве Народного Курултая" должен быть исполнен безукоризненно, и что данное мероприятие имеет большое идеологическое значение.

В завершение встречи в рамках организации Первого Народного Курултая были даны поручения соответствующим государственным органам и органам местного самоуправления, Государственной комиссии по делам религий.

Напомним, что согласно Указу президента Кыргызской Республики "О созыве Народного Курултая" Первый Народный Курултай планируется провести в Бишкеке 25 ноября текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/422322
Теги:
курултай, Кыргызстан
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