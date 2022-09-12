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Кыргызстан занял 118 место в рейтинге по индексу человеческого развития

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- Айжан Мамбеталиева
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Кыргызстан занял 118 место из 191 стран и территорий по индексу человеческого развития в отчете о человеческом развитии за 2021 год, опубликованном Программой развития ООН.

Показатель индекса человеческого развития Кыргызстана в 2021 году составил 0,692, что является выше среднего показателя 0,636 для всех стран со средним уровнем человеческого развития и ниже среднего значения 0,796 для стран Европы и Центральной Азии.

В опубликованном рейтинге, Казахстан занял 56 место, Узбекистан - 101, Таджикистан - 122.

Первую строку рейтинга заняла Швейцария, второе - Норвегия, на третьем месте расположилась Исландия.

К слову, в рейтинге за 2020 год Кыргызстан занимал 121 место.

Доклад о человеческом развитии 2021/2022 является новейшим из серии глобальных. Докладов о человеческом развитии, которые публикуются Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) с 1990 года в качестве независимого, аналитически и эмпирически обоснованного обсуждения важнейших вопросов, тенденций и политических мер в области развития.


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URL: https://www.vb.kg/422373
Теги:
ООН, рейтинг, Кыргызстан
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