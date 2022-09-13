Юная Сафина Самиева выступит в финале "Детской Новой волны" в Сочи

Юная исполнительница из Кыргызстана Сафина Самиева вышла в финал "Детской Новой волны - 2022". Об этом сообщило Россотрудничество.

Полуфинал этого международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки прошел в Москве в Академии популярной музыки Игоря Крутого. В состав жюри вошли: народный артист России, композитор, продюсер Игорь Крутой, генеральный директор Академии Стелла Хачанянц, режиссер конкурса Александр Ревзин, музыкальный продюсер конкурса Анастасия Мухина, педагог Академии и лауреат конкурса "Новая волна - 2016" Константин Работов.

По результатам выступлений всех участников отборочных туров финалистами стали 12 исполнителей из 9 стран. В их числе и Сафина Самиева из Кыргызстана.

Сафина – ученица Кара-Балтинской детской музыкальной школы, воспитанница заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики Тамары Рублинской. Юная вокалистка является лауреатом 1-й премии Международного конкурса исполнителей русского романса "Среднеазиатская Романсиада - 2021" в номинации "Надежда Романсиады", и победительницей детского музыкального фестиваля "Карусель - 2021", организатором которых является представительство Россотрудничества в Кыргызской Республике.

Финал конкурса "Детская Новая волна" состоится в Сочи.