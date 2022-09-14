В Ыссык-Ате задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сына

В Ыссык-Ате задержан гражданин, подозреваемый в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в середине сентября 2022 года в ОВД Ысык-Атинского района заявлением обратилась Ж.Э. об оказании содействия в поисках супруга И.Р. 1987-года рождения, который 8 сентября 2022 года вышел из дома и пропал без вести.

При проведении комплекса следственно-оперативных мероприятий установлено что, гражданин И.Р. не выезжал за пределы Ысык-Атинского района и ездил к родителям в село Чон-Далы. Таким образом вышли на след пропавшего и при проведении дополнительных розыскных мероприятий тело гражданина И.Р. обнаружен закопанный в земле во дворе дома родителей. Принятыми мерами установлен лицо, совершившее преступления, им оказался отец пропавшего гражданин И.А. 1963-года рождения, который задержан и водворен изолятор временного содержания.

Так по предварительной версии следствия было установлено, что преступление совершенно на почве семейно-бытовой ссоры и обоюдной драки отца с сыном. Следствие продолжается.