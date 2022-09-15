В Бишкеке преступники отборали у горожанина барсетку с $8 тысячами

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении грабежа, сообщает пресс-служба районного управления внтуренних дел.

По данным пресс-службы, 3 сентября 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые с применением физической силы открыто завладели барсеткой заявителя, внутри которого находились денежные средства в размере 8 тысяч долларов США.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

9 сентября 2022 года, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района, задержаны подозреваемые Т.А. 1993 года рождения и Н.А. 1993 года рождения, которые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к другим аналогичным фактам преступлений.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленников и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(502) 102-149, 0(555) 102-149, 0(700) 396-505, 0(705) 777-505, 0(700) 683-774 и 102".