Погода
$ 81.64 - 82.64
€ 82.67 - 83.67

В Бишкеке преступники отборали у горожанина барсетку с $8 тысячами

33  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении грабежа, сообщает пресс-служба районного управления внтуренних дел.

По данным пресс-службы, 3 сентября 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин А.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые с применением физической силы открыто завладели барсеткой заявителя, внутри которого находились денежные средства в размере 8 тысяч долларов США.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

9 сентября 2022 года, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района, задержаны подозреваемые Т.А. 1993 года рождения и Н.А. 1993 года рождения, которые были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики подозреваемые были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Ленинским районным судом г.Бишкек в отношении подозреваемых лиц применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к другим аналогичным фактам преступлений.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленников и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(502) 102-149, 0(555) 102-149, 0(700) 396-505, 0(705) 777-505, 0(700) 683-774 и 102".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422503
Теги:
грабеж, Ленинский район, Бишкек, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  