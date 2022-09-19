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Боевики "Ансорулло" планируют напасть на Кыргызстан?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Члены таджикской боевой группировки в Афганистане "Джамаат Ансаруллах" обратились к правительству Таджикистана с просьбой дать им зеленый коридор для вторжения на территорию Кыргызстана. Соответствующе обращение экстремистcкой организации из Афганистана появилось в соцсетях.

"Отказываемся от всякой риторики против правительства Республики Таджикистан и готовы де-факто войти в состав ВС РТ на любых приемлемых условиях. Наше вооружение, состоящее из 12000 АК, 1234 ЗУ, 2450 ПК, 2170 РПГ, 300 самоходное ракетное устройство "БМ-1", 7 машины "Град" (БМ-21), 7 гаубицы Д-30, 23 ПТУРС, 32 Стингер и более 6 млн. боеприпасов, будет считаться достоянием всего нашего народа и соответственно полностью и безоговорочно передается ВС РТ.

Одновременно нами инициировано ходатайство о предоставлении "зелёного" коридора для выхода в Исфару для вторжения на территорию Бодканда Республики Таджикистан (Баткен). Предоставлен также план по молниеносному захвату отделов милиции, КГБ, объектов Министерства обороны и пограничной службы КР, находящихся незаконно в Бодканде", - говорится в обращении террористической организации.

Действительно ли члены экстремистской организации сделали подобное обращение, пока неизвестно. По крайней мере, в СМИ Таджикистана пока об этом не писали. В тоже время стоит отметить, что во время кыргызско-таджикского конфликта на границе среди таджикских боевиков действительно были замечены наемники из Афганистана. Это доказывают множество видеороликов, распространяемых таджикскими пользователями интернета.


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URL: https://www.vb.kg/422721
Теги:
Афганистан, Таджикистан, экстремизм, Кыргызстан
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