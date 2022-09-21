ЕС рассмотрит возможность повторно включить КР в программу ВСП+ в 2024 году

В конце 2023 года у Кыргызстана истекает срок участия в программе Всеобщей схемы преференций ЕС "Специальное стимулирующее соглашение для устойчивого развития" (ВСП+).

Евросоюз готов рассмотреть повторное включение Кыргызстана в программу. В основу решения ляжет мониторинг прогресса в реализации 27 международных конвенций, применяемых в рамках ВСП+, подготовленный миссией ЕС, которая находилась в республике с 12 по 17 сентября.

В ходе мониторинга было отмечено, что хотя эффективное использование ВСП+ пока ограничено, эта схема хорошо известна и ценится правительством, гражданским обществом и бизнесом.

"Будучи бенефициаром ВСП+ с 2016 года, Кыргызстан получает торговые преференции и полную отмену тарифов на 66% всех товаров, экспортируемых в ЕС, и обязуется эффективно выполнять 27 конвенций", - отмечается в сообщении.

Представители ЕС в ходе мониторинга отметили успехи КР в области контроля над наркотиками и трехстороннего социального диалога с Федерацией профсоюзов и организацией работодателей. Однако все еще остается ряд проблем в реализации конвенций в пяти ключевых областях: усиление давления на гражданское общество и свободу СМИ, права женщин, борьба с дискриминацией, борьба с коррупцией, пытки и условия в пенитенциарной системе.

Отмечается, что этот отчет является ключевым в контексте пересмотра правовой базы ВСП+ и повторного включения Кыргызстана в программу.