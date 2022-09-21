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Решение об оборонном предприятии с Турцией не связано с конфликтом КР и РТ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Договоренность о создании совместного оборонного предприятия с Турцией прорабатывается уже в течение двух лет. Это не решение последних дней. Об этом vb.kg заявил военный эксперт Мурат Бейшенов.

По его словам, предприятие будет заниматься ремонтом техники.

"В Кыргызстане со времен СССР осталось очень много хорошей военной техники. Чтобы не закупать новую, дорогостоящую, где можно отремонтировать существующую, это нужно делать. Как, например, замена той же ходовой или двигательной части. Благодаря совместному с Турцией ремонтно-оборонному предприятию в КР может появиться неплохая передвижная техника и артиллерия. Мы просто усовершенствуем существующую. Закупать все это, повторю, дорого. Поэтому, неправильно утверждать, что предложение от Турции появилось неожиданно после конфликта на кыргызско-таджикской границе. Это результат длительных переговоров", - подчеркнул Мурат Бейшенов.

Напомним, МИД КР заявил сегодня, что в Кыргызстане может быть создано кыргызско-турецкое оборонное предприятие. Посол нашей страны в Турции Кубанычбек Омуралиев 19 сентября встретился с главой Агентства оборонной промышленности Исмаилом Демиром. В ходе встречи был поднят вопрос и по этому проекту.


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URL: https://www.vb.kg/422838
Теги:
бизнес, Турция, Кыргызстан, военное сотрудничество, Министерство обороны
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