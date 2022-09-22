В Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел КР и Андорры

В рамках участия в Неделе высокого уровня 77-сессии ГА ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Андорры Марией Убах Фонт.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сфере и необходимости наращивания договорно-правовой базы между двумя странами.

Отдельно обсуждены вопросы по горной повестке дня, в том числе перспективы сотрудничества в рамках группы друзей горных стран, инициированной кыргызской стороной, и совместные планы по продвижению данной повестки на региональном и глобальном уровнях.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи Жээнбек Кулубаев также проинформировал о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе особо отметив о приверженности Кыргызской Республики к деэскалации и неизменной позиции по разрешению спорных вопросов между странами исключительно политико-дипломатическим путем.