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В Нью-Йорке прошла встреча министров иностранных дел КР и Андорры

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- Айжан Мамбеталиева
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В рамках участия в Неделе высокого уровня 77-сессии ГА ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Андорры Марией Убах Фонт.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по активизации двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической сфере и необходимости наращивания договорно-правовой базы между двумя странами.

Отдельно обсуждены вопросы по горной повестке дня, в том числе перспективы сотрудничества в рамках группы друзей горных стран, инициированной кыргызской стороной, и совместные планы по продвижению данной повестки на региональном и глобальном уровнях.

Стороны подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи Жээнбек Кулубаев также проинформировал о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе особо отметив о приверженности Кыргызской Республики к деэскалации и неизменной позиции по разрешению спорных вопросов между странами исключительно политико-дипломатическим путем.


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URL: https://www.vb.kg/422856
Теги:
МИД, сотрудничество, Кыргызстан
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