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"Мы дали отпор врагу и будем усиливать оборону", - президент Садыр Жапаров

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- Канат Кожоев
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В ]интервью информационному агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров рассказал, что, когда он пришел во власть, состояние силовых структур находилось в плачевном состоянии.

"Это подтвердят те, кто работает в этих структурах. Скажу откровенно, когда Таджикистан в прошлом году в апреле на нас напал, у военных, кроме автоматов, ничего не было. Если и было 10 танков, то только два из них были боеспособны. И те, проехав пять километров, останавливались. Танки 1970-1980-х годов, у которых отсутствуют аккумуляторы. Ни одного истребителя, ни одного самолета не было. Даже питание военнослужащих оставляло желать лучшего", - сказал президент.

По его словам, весь год после этого он работал над тем, чтобы максимально усилить армию.

"Обеспечил оружием настолько, насколько хватило денег. Сейчас мы стали сильнее. У нас хватит сил, чтобы дать отпор врагу. Но на этом не будем останавливаться. Будем усиливать оборону", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/422910
Теги:
президент, армия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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