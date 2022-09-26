В КР проходит 1-й Кыргызско-корейский форум в сфере легкой промышленности

В Бишкеке открыл работу Первый Кыргызско-корейский бизнес-форум в сфере легкой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

По данным пресс-службы, глава ведомства Данияр Амангельдиев лично поприветствовал чрезвычайного и полномочного посла в КР г-на Ли Вонджэ и представителей деловых кругов Южной Кореи, отметив, что развитие стратегического партнерства с Кореей и сохранение положительной динамики двустороннего сотрудничества является неизменным курсом Кыргызской Республики.

"В текущем году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. С момента установления дипломатических отношений выстроены доверительные отношения, налажено взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. В связи с чем Кыргызстан придает важное значение развитию отношений с Республикой Корея, которая занимает одну из лидирующих позиций среди развитых стран мира", - подчеркнул министр.

Министр отметил и динамику двустороннего сотрудничества, которую задают совместные визиты и встречи как на высоком уровне, так и на уровне экспертов и представителей деловых кругов.

"Промышленность КР является одним из основных секторов экономики. Проводимая в республике промышленная политика, все системные и структурные преобразования и меры, реализованные в рамках стратегических программ по развитию экономики, способствовали стабилизации безопасности инвестиций. Приоритетными отраслями являются металлургия, энергетика, нефтепереработка, производство строительных материалов, пищевая, легкая и горнодобывающая промышленности.

В Кыргызской Республике прилагаются усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата. В настоящее время в республике работает более 1000 компаний с корейским участием.

В январе 2021 года решением Корейского правительства Кыргызстан внесен в список приоритетных стран-партнеров РК по оказанию официальной помощи развития. Кыргызстан рассматривает Корею, как пример для подражания с наиболее развитой экономикой мира и готов перенимать передовой опыт и практические навыки внедрения новых технологий во всех отраслях экономики и промышленности.

На данный момент ведется реализация грантового проекта TASK, направленного на оказание содействия текстильным и швейным предприятиям КР в улучшении технологии производств и создании сети между корейскими и кыргызскими компаниями для дальнейшего сотрудничества, который так важен для развития отрасли.

"Знания и опыт, переданные экспертами Института красильных и дизайнерских технологий DYETEC нашим компаниям, будет успешно применен и позволит предприятиям отрасли стать конкурентоспособными на международном рынке и внедрить инновационные подходы в своей деятельности", - уверен министр.

Также он выразил надежду, что будет продолжена работа совместно с правительством Республики Корея, институтом красильных и дизайнерских технологий DYETEC и Корейским институтом передовых технологий проектов (KIAT) и в дальнейшем будет одобрена реализация проекта "Создание кыргызско-корейского центра сотрудничества по цифровым технологиям текстильного производства для развития устойчивой легкой промышленности в КР на 2024-2028 года", который подготовлен совместно с научными корейскими институтами.

"В рамках предстоящего проекта предусматривается рассмотреть возможность создания аккредитованной лаборатории для текстильного производства, отвечающей требованиям международных стандартов, получения опыта в производстве синтетических и полусинтетических тканей, красильного производства, привлечение экспертов в возрождение шелководства, технологий по переработке грубой шерсти, содействие в реализации крупных проектов в области легкой промышленности", - сообщил министр.

В завершение министр отметил, что Республика Корея начинала свои шаги в развитии промышленности именно с текстильной промышленности, пользуясь случаем, выразил благодарность за оказываемое содействие в поддержке текстильно-швейного производства, которое должно перейти в новый цифровой технологический уровень.

Отдельную благодарность министр Амангельдиев выразил посольству КР в РК за проведенную работу по организации данного форума, отметив, что страны имеют большой потенциал для расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, и эта встреча придаст новый импульс дальнейшему развитию сотрудничества республик", - говорится в сообщении министерства.