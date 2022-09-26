Посольство КР в Корее организовало первый текстильный бизнес-форум в Бишкек

В Бишкеке 26 сентября прошел первый Кыргызско-Корейский бизнес-форум текстильной и легкой промышленности, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами. Мероприятие организовано посольством Кыргызской Республики в Республике Корея совместно с Корейским институтом красильных и дизайнерских технологий.

Участие в данном форуме приняли ведущие кыргызские и корейские текстильные компании, а также представители государственных органов двух стран и СМИ.

Приветствуя гостей на открытии форума, министр экономики и коммерции Кыргызстана Данияр Амангельдиев подчеркнул, что с момента установления дипломатических отношений между странами выстроены дружественные, доверительные отношения и налажено взаимовыгодное сотрудничество в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

"Кыргызстан придает важное значение развитию отношений с Республикой Корея, которая занимает одну из лидирующих позиций среди развитых стран мира, - сказал Амангельдиев. - Развитие легкой промышленности, является одним из приоритетных направлений и имеет высокий экспортный потенциал и большое социальное значение, благодаря которому обеспечивается высокая занятость населения рабочими местами".

В свою очередь почетный гость форума посол Республики Корея в Кыргызстане Ли Вонджэ в своем выступлении подробно остановился на проекте TASK, который призван поддержать текстильные и швейные предприятия Кыргызстана путем передачи богатого опыта южнокорейских компаний.

"Я очень рад, что проведение данного мероприятия совпало со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между нашими государствами. Корея и Кыргызстан развивают отношения в нескольких направлениях - это политика, экономика и культура. В 2021 году Кыргызстан был включен в список приоритетных партнеров Кореи. Это говорит о нашем намерении продолжать выстраивание между нашими государствами отношений, основанных на взаимном доверии", - отметил господин Ли Вонджэ.

Важность для Кыргызстана обмена опытом с текстильным производством Республики Корея в своем выступлении отметил и глава новосозданной государственной компании "Кырызиндустрия" Жарасул Абдураимов.

"В августе этого года мы имели возможность ознакомиться с текстильным производством Республики Корея, и я хочу сказать, что они достигли невероятных результатов в части внедрения инновация в производство. Именно этого сегодня не хватает компаниям в Кыргызстане", - сказал Абдураимов, добавив, что госкомпания, которую он представляет, открыта к сотрудничеству с южнокорейскими деловыми кругами и в других отраслях.

После приветственных выступлений участникам форума была представлена информация о состоянии текстильной отрасли в Кыргызстане, а также об инвестиционных возможностях республики в этой сфере.

Также делегатам из Кореи была презентована недавно созданная госкомпания "Кыргызиндустрия", которая сегодня реализует 17 проектов, два из которых напрямую связаны с текстильной отраслью "Кыргызтопчу" и "Кыргызстиль".

На сессии, подготовленной гостями из Кореи, участникам рассказали о глобальной шерстяной промышленности, цифровой трансформации индустрии моды, модных трендах и современных материалах и отделки.

В завершении форума прошли B2B встречи бизнеса двух государств, главная цель которых налаживание более тесного диалога.