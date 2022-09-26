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Эксперт: Договор между КР и РТ принес мир жителям Баткена, и это главное

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- Бакыт Басарбек
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Безусловно, последний договор с Таджикистаном, подписанный Камчыбеком Ташиевым, на сегодняшний день выгоден Кыргызстану, чтобы там не говорили противники этого договора. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, в сегодняшних реалиях лучше ничего нельзя сделать.

"Худой мир лучше доброй ссоры. Для меня любой шаг, ведущий к миру, ценен. Этот протокол принес мир жителям Баткена, и это главное, о чем нужно помнить всем нам. Легко рассуждать о боевых действиях, сидя у себя в теплой квартире, но тысячи людей остались на улице. Поэтому в сегодняшних реалиях нынешний протокол между нашими странами – здравое решение", - сказал Бакетаев.

Напомним, в пункте пропуска "Кызыл-Бель - автодорожный" состоялась встреча руководителей компетентных органов Кыргызстана и Таджикистана, по итогам переговоров которой заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ КР генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Республики Таджикистан Саймумин Ятимов подписали протокол встречи делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по стабилизации ситуации на приграничных территориях двух стран.

Стороны договорились снять и впредь не выставлять любые виды подразделений охраны границы в местностях заставы "Тамдык" (КР) и заставы "Бедак" (ТР), поста "Булак-Баши" (КР) и поста "Кех" (ТР), поста "Катта-Туз" (КР) и поста "Каракчикум" (РТ), поста "Ак-Сай" (КР) в местности Чайхана и поста "Шаршара" (РТ) в местности Ходжаи-Аъло (РТ).

Здания и сооружения указанных подразделений будут законсервированы.

Охрана кыргызско-таджикской государственной границы на этих участках будет осуществляться подвижными пограничными нарядами, которые будут следовать вдоль границы строго по указанным и согласованным маршрутам.


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URL: https://www.vb.kg/422990
Теги:
Камчыбек Ташиев, Бакыт Бакетаев, Таджикистан, Кыргызстан
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