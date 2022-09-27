В Оше многодетным матерям вручены ордена "Баатыр Эне" и медали "Эне Данкы"

В городе Оше прошла церемония награждения многодетных матерей орденами "Баатыр Эне" и медалями "Эне Данк". В мероприятии приняли участие мэр города Оша Алмаз Мамбетов, председатель городского кенеша Салман Назылбеков, которые отметили вклад каждой женщины-матери в развитие региона, в их героический подвиг в воспитании детей, которые в будущем принесут пользу Кыргызстану.

"Каждый человек обязан любить и почитать свою мать. Именно мать – источник всего живого на земле, любви к Родине, яркий пример патриотизма и вселенской заботы как не отъемлемой составляющей материнского счастья. Именно матери прививают каждому из нас любовь к Родине, вкладываю все силы на то, чтобы ребенок вырос достойным членом общества. Каждый из нас должен быть благодарен матерям за то, что они подарили нам жизнь, за наше воспитание, образование и человечность", - отметил Алмаз Мамбетов.

Всего матерям-героиням вручено 26 наград, в том числе 14 матерям – ордена "Баатыр Эне" и 12 матерям – медали "Эне Данкы". Каждая из матерей имеет 6 и более детей.

В городе Оше около 900 женщин обладают статусом "Баатыр Эне" и свыше 115 – "Эне Данк".