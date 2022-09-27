В ГНС поступило более 11 тысяч жалоб на отсутствие ККМ и невыдачу чека

Пресс-служба ГНС сообщает, что от участников лотереи ГНС поступило более 11 тысяч жалоб на отсутствие ККМ и невыдачу кассового чека

Благодаря активным участникам стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" Государственная налоговая служба Кыргызской Республики выявила ряд субъектов предпринимательства, которые систематически нарушали налоговое законодательство КР.

С 10 мая 2022 года, то есть со дня официального запуска лотереи Налоговой службы через мобильное приложение "Салык чек", поступило 11 тысяч 162 жалобы от участников лотереи. Большая часть из них уже обработана.

В жалобах в основном указаны факты невыдачи кассовых чеков и отсутствие ККМ, а также ошибки при обработке чеков и выдаче ID-билетов в приложении.

На сегодняшний день благодаря участникам лотереи выявлено 75 субъектов, которые, пренебрегая требованиями налогового законодательства, систематически при расчете с покупателями не выдавали кассовые чеки.

В частности, в городе Бишкеке на сеть магазинов "Мегасити" поступила 141 жалоба, магазины "Оптовые цены" – 125, "Шекер" – 49, "Сити Маркет" – 35, "Мега косметикс" – 19, "Метро" – 28, "Бимар" – 26, "Ак куш" – 16, "Бекбекей" – 17, на магазины "Реалист", "Финик", "Береке+", "Кампа", "Любимый", "У дома" – по 25 жалоб, "Бум", "Ми стор", "Я мама" – по 12 жалоб. На сеть кафе "Фаиза" граждане пожаловались 46 раз, "Буфет" – 24, "Осман Кебаб" – 18, "Гурман" – 17.

В городе Оше на сеть магазинов "Акниет" поступило 67 жалоб, магазины "Корзинка" – 12, сети кафе "Алай" – 14, "Лаваш центр" – 14.

Аналогичные жалобы поступили в отношении магазинов и сети общественного питания, расположенных в других регионах республики.

К нарушителям налоговые органы приняли меры административного взыскания в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Напоминаем, что 1 октября 2022 года состоится второй этап розыгрыша стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!", в рамках которого при поддержке бизнес-партнеров будут разыграны 1 автомобиль, 11 iPhone, 10 смартфонов, 16 единиц различной бытовой техники.

Розыгрыш начнется в 16.00 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Ала-Тоо 24", а также на страницах ГНС в Facebook и Youtube.

Чтобы принять участие в лотерее, необходимо скачать на свой смартфон мобильное приложение "Салык Чек", пройти процедуру регистрации и сканировать QR-код полученных кассовых чеков посредством сканера приложения.

Требуйте кассовый чек при каждой покупке товаров или услуг, принимайте участие и выигрывайте.