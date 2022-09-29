Манасчи Рысбай Исаков попал в книгу рекордов Гиннеса. Об этом редакции vb.kg сообщил директор театра "Манас" Азиз Биймырза уулу.

По его словам, манасчи рассказывал эпос "Манас" 124 часа.

"Манасчи Рысбай Исаков уже получил сертификат Книги рекордов Гиннеса", - сказал Биймырза уулу.

Напомним, 21 сентября текущего года в турецком городе Бурсе началась "Неделя Манаса". В ней принимали участие 14 манасчи из Кыргызстана, Казахстана и Турции.

По данным Минкультуры, мероприятие проводилось при поддержке президента Садыра Жапарова в рамках IV Всемирных игр кочевников и Недели "Манаса". Организатором является Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Отметим, отрывки выступления Исакова вызвали ряд негативных комментариев среди пользователей соцсетей. Манасчи Доолот Сыдыков заявил, что так нельзя рассказывать эпос. В свою очередь директор театра "Манас" Азиз Биймырза попросил не политизировать выступление

манасчи.