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ВПП ООН оказывает поддержку в организации горячего питания в 49 школах

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- Жан Алиев
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В 2022/2023 учебном году ВПП ООН при поддержке доноров оказала содействие Министерству образования и науки в организации горячего и разнообразного питания в 49 школах по всей стране.

Школы отремонтировали столовые помещения при поддержке местных властей и спонсоров. ВПП ООН совместно с Министерством образования и науки и Институтом отраслевого питания предоставила более 33 видов современного кухонного оборудования, обогащенную пшеничную муку, провела инженерную оценку, обучение школьных поваров, родительские собрания по здоровому образу жизни и питанию, а также провела инструктаж для администрации школ.

В результате около 8000 детей начальных классов будут получать в школах полноценное и разнообразное питание. Программа направлена на то, чтобы все дети младшего школьного возраста имели доступ к безопасному, здоровому и разнообразному питанию в течение всего года.

"Делая вклад в национальную программу "Оптимизация школьного питания" в Кыргызской Республике, мы способствуем развитию здорового и успешного молодого поколения", - сказал Кожиро Накай, страновой директор/представитель ВПП ООН в Кыргызской Республике. "Мы хотели бы использовать школы в качестве платформы для повышения осведомленности сообщества о здоровом питании и его важности для здоровья и успеваемости детей младшего школьного возраста".

С 2013 года при поддержке доноров ВПП ООН и Институт отраслевого питания реализуют программу "Оптимизация школьного питания" в более чем 850 школах страны, в которых организовано горячее и разнообразное питание. Проект охватывает около 220 000 детей начальной школы.

Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, спасающая жизни в чрезвычайных ситуациях и использующая продовольственную помощь, чтобы проложить путь к миру, стабильности и процветанию для людей, восстанавливающихся после конфликтов, бедствий и последствий изменения климата.


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URL: https://www.vb.kg/423075
Теги:
дети, питание, школа, Бишкек, Кыргызстан
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