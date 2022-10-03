129 человек погибли в давке и в результате беспорядков на футбольном матче

По меньшей мере 129 человек погибли и около 180 получили ранения на футбольном матче в Индонезии после того, как запаниковавшие болельщики устроили давку, пытаясь покинуть стадион во время беспорядков, сообщает sportbox.ru со ссылкой на Reuters.

Трагедией завершился матч чемпионата Индонезии по футболу между "Аремой" и "Персебая" (2:3). Произошедшее стало одной из худших катастроф на стадионах в мире.

В субботу вечером болельщики проигравшей команды выбежали на поле в провинции Восточная Ява, чтобы выразить свое разочарование, после этого полицейские применили слезоточивый газ в попытке взять ситуацию под контроль, что спровоцировало давку, сообщил журналистам начальник полиции Восточной Явы.

- Они начали нападать на полицейских, они повредили машины, - сказал он, добавив, что давка произошла, когда фанаты бежали к воротам на выход.

На снимках видно, как одни болельщики помогают другим, которые, по‑видимому, потеряли сознание. Некоторые получили черепно‑мозговые травмы, среди погибших есть пятилетний ребенок, сообщает Reuters со ссылкой на Metro TV.

ФИФА указывает в своих правилах безопасности, что стюарды или полиция не должны иметь при себе огнестрельное оружие или "газ для сдерживания толпы". Полиция Восточной Явы пока не ответила на запрос о том, знали ли они о таких правилах. Комиссия по правам человека Индонезии запланировала провести расследование произошедшего, включая использование слезоточивого газа, сообщил ее комиссар.

Министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил в посте в соцсети, что стадион был переполнен. Он сказал, что на арену, рассчитанную на 38 тысяч человек, было продано 42 тысячи билетов.

Пострадавшим и семьям погибших будет оказана финансовая помощь, сообщил губернатор Восточной Явы.

Футбольная ассоциация Индонезии сообщила, что высшая лига страны приостановила игры на неделю, начато расследование.

Индонезия должна провести чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в мае и июне следующего года. Она также является одной из трех стран, претендующих на проведение в следующем году Кубка Азии.