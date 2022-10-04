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Нерешаемые вопросы выйдут из затяжной паузы. Гороскоп с 3 по 9 октября

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Зависшие дела и нерешаемые вопросы выйдут из затяжной паузы, поскольку Меркурий уже движется прямо, а Луна растёт. Но, негативное влияние Сатурна и Урана будет требовать осмотрительности в действиях. Бросаясь из крайности в крайность можно стать жертвой ошибок, которые однажды уже совершались по неосмотрительности.

Овен – появится возможность многое поменять на работе, а также решить вопросы с документами. Продуктивный разговор с руководством и влиятельными людьми поможет осуществить планы, которые откладывались в последнее время и решить важные вопросы. Финансовое положение пока нестабильно и попытка за счёт совместных дел с друзьями или знакомыми исправить положение может привести к дополнительным существенным растратам.

Телец – возникающие идеи и планы пойдут на пользу развитию делового сотрудничества, расширению круга общения. Появятся новые увлечения и хобби, которые пойдут на пользу учёбе, карьере и отношениям. Возможны незапланированные дальние поездки, либо получение важных известий издалека. Взаимодействие с руководством может складываться непросто и важно ещё больше не усугубить его резкими высказываниями. Резкость может усложнить получение документов, застопорить продвижение дел.

Близнецы – поднимая сложные темы в общении, вы усложняете себе жизнь, поскольку в ходе обсуждения тревог и озабоченности может стать больше. Дальние поездки могут не складываться, либо привести к результатам противоположным от ожидаемых. Полезно заняться решением финансовых вопросов, развитием своего дела. Вы сможете создать новые источники доходов, совершить своевременные покупки, а также инвестиции.

Рак – различные знакомые могут щедро раздавать обещания скорого получения денег, втягивая в новые финансовые сделки, покупки и прочие растраты, но казну обещаниями не наполнишь. Воздержитесь от дополнительных трат и кредитов, дабы не опустошить ещё больше казну. Полезно больше общаться, расширять кругозор и быть в курсе происходящих событий. Поменяв свою стратегию, круг профессионального и дружеского общения, вы сможете достичь прогресса в делах без дополнительных трат.

Лев – вырвавшись из плена иллюзий и ожиданий, вы пересмотрите свои подходы к работе, прекратите бесполезные траты денег и начнёте вновь наполнять казну. Отношения с деловыми партнёрами, руководством и домочадцами могут проходить период холодности и напряжённости. Воздержитесь от споров. Растеребив давние проблемы. вы можете усложнить дальнейшее взаимодействие. С получением документов могут возникать проволочки.

Дева – взваливая на свои плечи дополнительную работу, несмотря на то, что похожая деятельность в прошлом не принесла ни достойной оплаты, ни слов благодарности, вы рискуете ввязаться в новую череду раздоров, ухудшая настроение и самочувствие. Выдвигайте свои условия и предложения. Вы сможете многое изменить в лучшую сторону, если не станете стоять в сторонке, а проявите инициативу. Ваши правила будут приняты.

Весы – следуя привычному сценарию, вы можете создать новые сложности в финансах и личных отношениях. Заметив схожести в создании проблем, вы перестанете наступать на одни и те же грабли. Немного поразмыслив и помечтав, вы снимите эмоциональное напряжение и сумеете принять иное решение, чем то, что ожидали люди, которых вы давно знаете. Придерживаясь своих интересов и возникших планов, вы сможете обойти стороной очередные преграды.

Скорпион – с появлением новых знакомых возникнут и свежие идеи по созданию перспективных совместных дел, а также по проведению досуга. Поездки и встречи могут возникать неожиданно, меняя планы в лучшую сторону. Общение с домочадцами и давними деловыми партнёрами может проходить напряжённо. Поводом для очередных конфликтов могут стать несущественные, на первый взгляд, противоречия. Постарайтесь не поддаться на провокацию вступить в очередной спор.

Стрелец – предложения влиятельных людей и руководства многое поменяют в работе, помогая избавиться от навязчивого желания достичь успеха там, где он в принципе невозможен. Удастся пополнить казну, поправив финансовое положение. Стоит заняться оформлением документов. Продолжая вести бесконечные разговоры и переписку с давними знакомыми, вы вновь можете втянуться в затяжные ссоры и обмен колкостями. Обратите внимание на здоровье.

Козерог – поспешное решение о покупках и сделках создаст новые проблемы с деньгами. Вмиг вы можете растратить большую сумму денег, либо обсчитаться во время расчётов. Эмоциональное давление окажут продавцы или деловые партнёры. Взяв время для раздумий, вы избежите потерь. Общение с людьми издалека натолкнёт на интересную идею, которую в дальнейшем вы сможете осуществить. Постарайтесь принять участие в мероприятии, на которое пригласят. Судьба вас сведёт с влиятельным человеком.

Водолей – битва за лидерство на работе и дома будет недолгой. Разум возобладает над эмоциями, и каждый займётся своим делом, перестав учить прописным истинам. Почувствовав перемены в настроении руководства, можете подписывать документы, решать наболевшие проблемы. Увлечение кого-то из друзей или коллег по работе окажется полезным для вас. Владея определёнными навыками и знаниями, они помогут в решении вопросов, с которыми вы столкнулись впервые.

Рыбы – отвлекитесь от грустных размышлений и обратите внимание на новых людей в вашем кругу общения. С их появлением вы сумеете выбраться из творческого и делового застоя, разнообразить досуг и улучшить отношения с близкими людьми, перестав их винить в происходящем. В поездках могут возникать накладки, а потому примите возникшие обстоятельства и подстройте свои планы к ним.

Астролог Андрей Рязанцев


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URL: https://www.vb.kg/423207
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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