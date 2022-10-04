Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 79.75 - 80.75

Бабанов устраивает мероприятие в память о стадионе "Инструментальщик"?

268  0
- Соня Ким
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на территории крупнейшего торгово-развлекательного центра страны "Asia Mall" при сотрудничестве с Кыргызским Футбольным союзом состоится футбольный фестиваль, в рамках которого на Аллее Славы будет официально открыта Звезда в память о стадионе "Инструментальщик" и футбольном клубе "ЗИЛ". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, для зрителей будут организованы спортивные развлечения.

Напомним, что стадион "Инструментальщик" был построен в Советское время, и многие горожане любили проводить свой досуг, играли там в футбол, выходили на пробежку, укрепляли здоровье.

В 2017 году на месте стадиона был построен крупный торговый центр "Азия Молл", владельцем которого называли экс-лидера партии "Республика - Ата Журт" Омурбека Бабанова. Позже выяснилось, что один из его родственников получил кредит в Российско-Кыргызском фонде развития в размере 17 миллионов долларов на строительство данного торгового центра.

В интервью "Вечернему Бишкеку" бывший рабочий завода имени Ленина Владимир Синельников рассказал, что он участвовал в строительстве стадиона "Инструментальщик".

"Помню, пришел в цех секретарь партийной организации завода и попросил в выходные дни принять участие в субботниках, помочь со строительством стадиона. Нельзя сказать, что мы сильно обрадовались призывам парторга, но понимали, что на стадионе будут заниматься спортом наши дети, да и мы сами будем участвовать в заводских соревнованиях. Каждую субботу в течение года трудились на этой стройке. Сначала забрасывали землей и камнями болота, замешивали цемент, выравнивали площадку для футбольного поля. В итоге вышел не стадион - огурчик. Небольшой, уютный. Полвека простоял. Если бы не нынешние варвары, разрушившие "Инструментальщик", спортивная жизнь на нем до сих пор бы кипела!", - сказал он.

К разрушению стадиона, как говорят, приложили руку приближенные первого президента страны Аскара Акаева, продавшие спортивную арену зарубежным коммерсантам из Турции. Так называемые инвесторы вскоре забросили объект, а позже на месте "Инструментальщика" в Бишкеке был возведен супермаркет "Asia Mall", который красуется на проспекте имени Чингиза Айтматова. В свете сегодняшних споров и разговоров о возведении нового стадиона это становится даже очень актуальным, особенно, если вспомнить, что это место было в центре города.

Эта история с "Инструментальщиком" в очередной раз доказывает, что власти в Кыргызстане так и не научились мыслить на перспективу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423247
Теги:
бизнес, Бишкек, Омурбек Бабанов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  