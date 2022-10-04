Бабанов устраивает мероприятие в память о стадионе "Инструментальщик"?

В Бишкеке на территории крупнейшего торгово-развлекательного центра страны "Asia Mall" при сотрудничестве с Кыргызским Футбольным союзом состоится футбольный фестиваль, в рамках которого на Аллее Славы будет официально открыта Звезда в память о стадионе "Инструментальщик" и футбольном клубе "ЗИЛ". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, для зрителей будут организованы спортивные развлечения.

Напомним, что стадион "Инструментальщик" был построен в Советское время, и многие горожане любили проводить свой досуг, играли там в футбол, выходили на пробежку, укрепляли здоровье.

В 2017 году на месте стадиона был построен крупный торговый центр "Азия Молл", владельцем которого называли экс-лидера партии "Республика - Ата Журт" Омурбека Бабанова. Позже выяснилось, что один из его родственников получил кредит в Российско-Кыргызском фонде развития в размере 17 миллионов долларов на строительство данного торгового центра.

В интервью "Вечернему Бишкеку" бывший рабочий завода имени Ленина Владимир Синельников рассказал, что он участвовал в строительстве стадиона "Инструментальщик".

"Помню, пришел в цех секретарь партийной организации завода и попросил в выходные дни принять участие в субботниках, помочь со строительством стадиона. Нельзя сказать, что мы сильно обрадовались призывам парторга, но понимали, что на стадионе будут заниматься спортом наши дети, да и мы сами будем участвовать в заводских соревнованиях. Каждую субботу в течение года трудились на этой стройке. Сначала забрасывали землей и камнями болота, замешивали цемент, выравнивали площадку для футбольного поля. В итоге вышел не стадион - огурчик. Небольшой, уютный. Полвека простоял. Если бы не нынешние варвары, разрушившие "Инструментальщик", спортивная жизнь на нем до сих пор бы кипела!", - сказал он.

К разрушению стадиона, как говорят, приложили руку приближенные первого президента страны Аскара Акаева, продавшие спортивную арену зарубежным коммерсантам из Турции. Так называемые инвесторы вскоре забросили объект, а позже на месте "Инструментальщика" в Бишкеке был возведен супермаркет "Asia Mall", который красуется на проспекте имени Чингиза Айтматова. В свете сегодняшних споров и разговоров о возведении нового стадиона это становится даже очень актуальным, особенно, если вспомнить, что это место было в центре города.

Эта история с "Инструментальщиком" в очередной раз доказывает, что власти в Кыргызстане так и не научились мыслить на перспективу.