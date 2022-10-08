КР и РФ пописали соглашений на сумму более 1 млрд долларов

На сегодняшнем российско-кыргызском инвестфоруме подписано соглашений на общую сумму в 1 млрд 200 млн долларов. И это весьма существенный показатель взаимного партнерства и заинтересованности. Об этом заявил в рамках мероприятия представитель Администрации президента РФ Игорь Маслов.

По его словам, Кыргызстан и Россия всегда были, есть и будут союзниками и партнерами.

"Нас связывают вековые узы дружбы. Сегодня здесь, в Оше, собрались представители бизнеса РФ, которые работают здесь давно, и те, кто в КР впервые. Это "Газпром", "Росатом", "Русская платина" и ряд региональных компаний. Хотелось бы и дальше продолжать сотрудничать не только в рамках форума, а в единых братских отношениях", - подчеркнул Игорь Маслов.