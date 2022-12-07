Алмазбек Сокеев: Подача воды на поля фермеров в 2022 году выросла на 20%

Директор службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмазбек Сокеев рассказал об итогах 2022 года по орошению полей в Кыргызской Республике.

Так, фактическая водопадача на орошение в 2022 году составила 98 процентов. Так, при плане в 5592,9 млн кубометров фактическая водопадача на орошение составила 5486,2 млн. Поданной водой при плане 3657,6 тысячи га фактически полито 3510,7 тысячи га, или 96%.

По словам Алмазбека Сокеева, в Кыргызстане зарегистрированы 490 ассоциаций водопользователей.

"Орошаемая площадь Ассоциации водопользователей - 755 тысяч 81 гектар, или 74 процента от общей орошаемой площади. Также на 1 декабря 2022 года в Баткенской области зарегистрирована еще 1 АВП. На сегодня принят план по подготовке внутрихозяйственной ирригационной сети АВП к вегетации будущего года.

Приводим данные по структуре общих площадей полива в 2022 году:

• ранне-весенним поливом - 241 тыс. га;

• первым поливом - 954,5 тыс. га;

• вторым и более поливами - 2033,8 тыс. га;

• предпахотным поливом 80,37 тыс. га;

• осенне-зимним поливом - 200,99 тыс. га.

Также представляем данные о фактической водопадаче по областям:

• Баткенская - 97% от плана;

• Ошская - 96%;

• Джалал-Абадская - 104%;

• Иссык-Кульская - 97%;

• Нарынская - 98%;

• Чуйская - 96%;

• Таласская - 102%", - перечислил он.

Директор службы водных ресурсов при Минсельхозе в своем выступлении отметил, что возвращение к круглогодичному поливу, когда осенне-зимний и ранне-весенний поливы позволяют накопить влагу в почве, позволяют заранее подготовиться на случай маловодного года.

"А это возвращение к мудрым традициям, которые практиковались ранее старшими поколениями специалистов и земледельцев. Если в самом начале некоторые фермеры с недоумением отнеслись к новому графику полива, мол, зачем зря тратить воду, то теперь фермеры стали больше задумываться о целесообразности такой цикличности полива. Мы рады и благодарны людям за такое понимание. И результат мы видим по факту - сразу спал уровень недовольства и соответственно фермерских пикетов.

А благодаря тому, что правительство Кыргызстана стремится улучшить жизнь простых фермеров, впервые за долгие годы были выделены средства для ремонта и строительства, очистки ирригационных сетей. Плюс работа Минсельхоза, а это профессиональные консультации агрономов. В результате мы смогли подать воды на 20 процентов больше, а фермеры смогли получать воду вовремя и в большем объеме. И надо понимать, что это только начало реформирования и усовершенствования работы службы водных ресурсов", - завил Алмазбек Сокеев.