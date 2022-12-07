Погода
$ 84.87 - 85.87
€ 89.95 - 90.95

Алмазбек Сокеев: Подача воды на поля фермеров в 2022 году выросла на 20%

704  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмазбек Сокеев рассказал об итогах 2022 года по орошению полей в Кыргызской Республике.

Так, фактическая водопадача на орошение в 2022 году составила 98 процентов. Так, при плане в 5592,9 млн кубометров фактическая водопадача на орошение составила 5486,2 млн. Поданной водой при плане 3657,6 тысячи га фактически полито 3510,7 тысячи га, или 96%.

По словам Алмазбека Сокеева, в Кыргызстане зарегистрированы 490 ассоциаций водопользователей.

"Орошаемая площадь Ассоциации водопользователей - 755 тысяч 81 гектар, или 74 процента от общей орошаемой площади. Также на 1 декабря 2022 года в Баткенской области зарегистрирована еще 1 АВП. На сегодня принят план по подготовке внутрихозяйственной ирригационной сети АВП к вегетации будущего года.

Приводим данные по структуре общих площадей полива в 2022 году:

• ранне-весенним поливом - 241 тыс. га;

• первым поливом - 954,5 тыс. га;

• вторым и более поливами - 2033,8 тыс. га;

• предпахотным поливом 80,37 тыс. га;

• осенне-зимним поливом - 200,99 тыс. га.

Также представляем данные о фактической водопадаче по областям:

• Баткенская - 97% от плана;

• Ошская - 96%;

• Джалал-Абадская - 104%;

• Иссык-Кульская - 97%;

• Нарынская - 98%;

• Чуйская - 96%;

• Таласская - 102%", - перечислил он.

Директор службы водных ресурсов при Минсельхозе в своем выступлении отметил, что возвращение к круглогодичному поливу, когда осенне-зимний и ранне-весенний поливы позволяют накопить влагу в почве, позволяют заранее подготовиться на случай маловодного года.

"А это возвращение к мудрым традициям, которые практиковались ранее старшими поколениями специалистов и земледельцев. Если в самом начале некоторые фермеры с недоумением отнеслись к новому графику полива, мол, зачем зря тратить воду, то теперь фермеры стали больше задумываться о целесообразности такой цикличности полива. Мы рады и благодарны людям за такое понимание. И результат мы видим по факту - сразу спал уровень недовольства и соответственно фермерских пикетов.

А благодаря тому, что правительство Кыргызстана стремится улучшить жизнь простых фермеров, впервые за долгие годы были выделены средства для ремонта и строительства, очистки ирригационных сетей. Плюс работа Минсельхоза, а это профессиональные консультации агрономов. В результате мы смогли подать воды на 20 процентов больше, а фермеры смогли получать воду вовремя и в большем объеме. И надо понимать, что это только начало реформирования и усовершенствования работы службы водных ресурсов", - завил Алмазбек Сокеев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425139
Теги:
вода, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  