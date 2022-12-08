ГКНБ задержаны члены ОПГ Нарынской области по кличке Саяк и Мики Чор

Задержаны активные члены ОПГ Жумгальского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

7 декабря 2022 года ГКНБ при содействии УВД Нарынской области были задержаны активные члены ОПГ Жумгальского района К.М. по кличке Саяк и Ж.М. по кличке Мики Чор за незаконный вывоз угля с месторождения Кара-Кече ГП "Кыргыз-Комур", а именно с разреза № 24, определенного по льготной (заниженной) цене для народа в осенне-зимний отопительный период.

Отмечается, что ранее в ОЗП руководством страны был определен профильный участок № 24 угольного месторождения Кара-Кече для народа по низкой цене - 4000 сомов за тонну.

Так, К.М. и Ж.М. в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2022 года путем угроз применения насилия работникам филиала "Кара-Кече" самовольно вывезли уголь с целью личного обогащения.

В настоящее время задержанные водворены в ИВС Нарына и продолжаются следственно-оперативные мероприятия.