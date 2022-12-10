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В Штабе по борьбе с Covid-19 пояснили, как защититься от ОРВИ и гриппа

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В Кыргызстане отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. По данным ДПЗиГСЭН, за прошлую неделю по республике было зарегистрировано 9262 случая ОРВИ и 62 случая гриппа. Из всех заболевших 70,9% или 6607 случая составляют дети до 14 лет.

Профилактика респираторных инфекций, как ОРВИ, COVID-19 и грипп проводится в 2 видах - специфическая, т.е. вакцинация и неспецифическая.

Получить прививку бесплатно против гриппа (вакцинами "Гриппол плюс", "GCFLU") могут группы риска - лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные, медицинские работники и т.д.

Также в любом ЦСМ вы можете вакцинироваться против коронавируса (вакцинами "Синофарм" "Модерна"). Вакцинация, в первую очередь, показана пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, медработникам.

Неспецифическая профилактика респираторных инфекций:

- соблюдение масочного режима и социального дистанцирования;

- соблюдение респираторной гигиены - прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим, надлежащим удалением;

- избегать переохлаждений и перегреваний организма;

- своевременная самоизоляция людей, почувствовавших себя нездоровыми, с высокой температурой и другими симптомами заболевания;

- соблюдение санитарно-гигиенических мер (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и др.);

- в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ – не отправлять ребенка в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу;

- соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;

- делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой.

В случае появления симптомов ОРВИ и гриппа – рекомендуем обратиться за медицинской помощью, в первую очередь, к семейному врачу.

Республиканский штаб по COVID-19


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URL: https://www.vb.kg/425265
Теги:
грипп, Кыргызстан, коронавирус
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